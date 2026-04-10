Gonzalo García CarreteroResponsable de Relación con Inversores de Cellnex
Presenta:
Ángel Pérez, Analista Renta 4
Presenta:
Ángel Pérez, Analista Renta 4
Ingresos por contratos de largo plazo (65% vinculados a inflación, caps y floors en algunos casos, resto a scalator fijos de 1%-2%, alta probabilidad de renovación, formato “todo o nada”, altas barreras de salida) que otorgan gran sostenibilidad a la generación de caja.
El negocio de torres generará un crecimiento previsto del 4%-5% anual los próximos años, gracias a: 1) inflación, 2) programas BTS (crecimiento contratado según las necesidades de clientes ancla), y 3) colocaciones (incorporación de un nuevo operador en las torres, aproximadamente mitad de ingresos).
Además, cuenta con otras iniciativas que optimizan la cartera sin elevar el riesgo (DAS, Small Cells, fibra óptica, infraestructura activa) y con crecimientos anuales de 10%-15%. No apreciamos riesgo para afrontar sus compromisos financieros.
Esperamos impacto limitado por refinanciaciones (amortizan deuda bancaria “cara” y refinancian bonos más “baratos”). Desinversiones permitieron extender el programa de recompra de acciones por 500 mln eur (>2,5% capitalización, 200 mln eur en 2025 y 300 mln eur en 2026), sin afectar al rating. Entre 2027 y 2033 calculamos que el FCF cubre 1,2x los vencimientos, sin incluir potenciales desinversiones adicionales de activos no estratégicos.
Se establece una remuneración al accionista para los próximos años (dividendos y recompra acciones) en un mínimo 800 mln eur anuales. Consideramos que tiene capacidad para limitar impacto de procesos de consolidación europeos de operadoras de telefonía gracias a la solidez de sus contratos y unas negociaciones que permiten acuerdos que beneficien a ambas partes. La telefonía móvil por satélite en el largo plazo la vemos como un negocio complementario al de torres, no sustitutivo.
Esperamos crecimiento de dígito medio simple en la cuenta de resultados y el flujo de caja recurrente apalancado, con el FCF multiplicándose por más de 4x, permitiendo alcanzar la guía 2026-2027, y que los niveles de apalancamiento se vayan reduciendo pese a unas inversiones netas esperadas de 4.400 mln eur en el periodo 2026-2028.
Aun teniendo en cuenta la alta correlación que existe entre la evolución de la renta fija y la cotización de Cellnex, seguimos considerándola como una opción atractiva de cara al largo plazo, con posibles catalizadores a corto plazo (desinversiones, podrían mejorar la política de remuneración al accionista y/o reducir la deuda que, junto con la recompra de acciones, podrían disminuir la correlación entre cotización y renta fija).