Negocios sin riesgo de volumen ni de precio con relevante crecimiento orgánico

Gonzalo García Carretero

Ingresos por contratos de largo plazo (65% vinculados a inflación, caps y floors en algunos casos, resto a scalator fijos de 1%-2%, alta probabilidad de renovación, formato “todo o nada”, altas barreras de salida) que otorgan gran sostenibilidad a la generación de caja.

El negocio de torres generará un crecimiento previsto del 4%-5% anual los próximos años, gracias a: 1) inflación, 2) programas BTS (crecimiento contratado según las necesidades de clientes ancla), y 3) colocaciones (incorporación de un nuevo operador en las torres, aproximadamente mitad de ingresos).

Además, cuenta con otras iniciativas que optimizan la cartera sin elevar el riesgo (DAS, Small Cells, fibra óptica, infraestructura activa) y con crecimientos anuales de 10%-15%. No apreciamos riesgo para afrontar sus compromisos financieros.

Esperamos impacto limitado por refinanciaciones (amortizan deuda bancaria “cara” y refinancian bonos más “baratos”). Desinversiones permitieron extender el programa de recompra de acciones por 500 mln eur (>2,5% capitalización, 200 mln eur en 2025 y 300 mln eur en 2026), sin afectar al rating. Entre 2027 y 2033 calculamos que el FCF cubre 1,2x los vencimientos, sin incluir potenciales desinversiones adicionales de activos no estratégicos.