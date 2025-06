Escassi mantiene que Montoya trató a Anita de forma violenta en 'Supervivientes': "Fue mi percepción"

La mayor controversia de 'Supervivientes 2025' vuelve a estar en el centro del debate. Álvaro Escassi, uno de los protagonistas del escándalo, ha reaparecido públicamente tras su paso por el reality de Telecinco, y lo ha hecho dejando claro que no piensa retractarse.

El jinete fue entrevistado el pasado 27 de junio en el programa 'De viernes', días después de perder la votación final frente a Borja González. Aunque inicialmente el espacio dedicó tiempo a abordar la situación actual de José Carlos Montoya, con un tenso cara a cara entre Anita Williams y Carmen Alcayde, la atención se centró inevitablemente en el episodio más controvertido vivido en Honduras: las acusaciones de Escassi contra Montoya.

Cabe recordar que Escassi aseguró haber presenciado un comportamiento violento por parte de Montoya hacia Anita durante una discusión en la isla. Ambos desmintieron los hechos con rotundidad. La situación fue tan grave que la dirección del programa emitió un comunicado oficial y, posteriormente, difundió un vídeo con las imágenes completas del momento en cuestión, en el que no se apreciaba la supuesta agresión.

Lejos de cerrar el asunto, la familia de Montoya solicitó públicamente la expulsión inmediata de Escassi, denunciando la gravedad de unas acusaciones que consideraban totalmente infundadas. Aunque los concursantes lograron reconciliarse antes del final del concurso, Escassi ha vuelto a defender su postura sin matices.

“No he cometido ningún error. Yo nunca miento. Lo que vi, desde donde lo vi, lo viví. Fue mi percepción y la mantengo. Nadie me lo contó, lo presencié yo mismo”, declaró el exconcursante, dejando entrever que, a su juicio, el programa no mostró la totalidad de lo sucedido. “Estamos en un reality, se pueden ver las cosas de muchas maneras, y yo no sé de qué estaban hablando. Pero lo que yo vi, lo vi. Y me adapto a las reglas del programa”, concluyó.