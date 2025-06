'D Corazón' inicia una nueva etapa con Javi de Hoyos sustituyendo a Jordi González y nuevos colaboradores

La prensa del corazón se renueva en TVE. El pasado sábado 28 de junio 'D Corazón' ha estrenado una nueva era en La 1 de TVE, y lo hace tirando la casa por la ventana: nuevo diseño, más minutos en pantalla y una dupla de presentadores que promete dar mucho que hablar.

Anne Igartiburu y Javier de Hoyos toman las riendas del mítico magacín, en un intento por frenar la sangría de audiencia que arrastra desde hace años. El programa alarga su emisión hasta las 15:00h y apuesta por una imagen renovada para recuperar su lugar en el corazón de los espectadores.

Pero no todo son buenas noticias: la gran ausencia es la de Jordi González, quien no ha vuelto a pisar el plató tras su retirada por enfermedad a principios de 2025. De Hoyos asume su lugar y no ha tardado en elogiar públicamente a Anne, a quien ha definido como “una pedazo de profesional que lleva 30 años haciendo corazón en la tele pública”.

Pese al lavado de cara, el “nuevo” D Corazón mantiene su esencia y el rigor informativo, según asegura su histórica presentadora. En plató seguirán rostros ya conocidos como Alba Carrillo, Alberto Guzmán y Marina Bernal, a los que se suman caras nuevas como David Insua y Arnau Martínez, este último también vinculado a 'Ni que fuéramos Tentáculos', el polémico magacín de Carlota Corredera en TEN.

Con estos cambios, el nuevo 'D Corazón' tratará de hacer frente a 'Socialité', compitiendo con ellos de igual a igual en su nuevo horario. En las últimas semanas, se ha vivido un particular duelo bastante reñido entre ambos formatos por ver quién se llevaba un trozo más grande del pastel. Con estas novedades, el histórico formato de TVE espera rascar espectadores para quedar por encima de su rival.