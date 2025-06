Alba Carrillo arremete contra los famosos morosos con Hacienda: "Vergonzoso que gente pública haga esto"

La nueva etapa de D Corazón ha arrancado con munición pesada, y no ha hecho falta mucho para que saltaran chispas en el plató de La 1. En su primer programa tras el lavado de cara, presentado por Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, uno de los temas más candentes fue la recién publicada lista de morosos de Hacienda, en la que figuran nombres de alto voltaje: Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Mario Conde, Paz Vega y hasta Arda Turan.

Aunque la noticia ya de por sí genera controversia, fue Alba Carrillo quien encendió la mecha con una rajada monumental en directo. Mientras su compañero Alberto Guzmán intentaba suavizar la situación asegurando que Isabel Pantoja ya había reducido su deuda con el fisco en 2 millones de euros, Carrillo no se contuvo:

“¡Pero qué poca vergüenza, perdón, perdón!”, interrumpió visiblemente indignada. “Gente con patrimonio no puede tener ni un céntimo de deuda. ¡Esto es para todos!”.

Guzmán intentó seguir justificando que la tonadillera había hecho esfuerzos para saldar su deuda, que aún ronda el millón de euros, gracias a sus giras musicales, pero Alba fue implacable: “Está bien, pero es que no habría que haber llegado nunca hasta ahí. ¡A la gente le quitan 800 euros de nóminas miserables para pagar los servicios sociales! Esto es vergonzoso”, soltó, encendida.

Y la cosa no quedó ahí. Carrillo fue más allá y lanzó un dardo directo a todos los personajes públicos que figuran en esa infame lista: “Yo ni muerta pago un euro por ver a nadie que no haya pagado a Hacienda. No deberíamos pagar ni a actrices, ni a nadie en televisión pública, si no están al día con el fisco. ¡Es muy grave!”

Pero Alba tampoco se quedó, pues lanzó un último dardo contra Bertín Osborne: “Y te voy a decir una cosa más: ese señor que va de tan español, Bertín Osborne, ¡que pague a Hacienda! Que eso también es ser español.”