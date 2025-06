Anita Williams descubre lo que todos sospechaban sobre la amistad de Montoya y Vier: "Lo conoce después de 'La isla"

Anita Williams volvió anoche a 'De viernes' una semana después de romperse contando su paso por prisión y su ingreso en un psiquiátrico. Esta vez, la exconcursante de 'Supervivientes' habló de los audios que se filtraron en abril.

En aquellos audios, Montoya hablaba de su defensor Vier, negando su amistad, y la invitada del programa ha querido dejar claro que no tiene nada que ver con esa filtración: "Te digo que el material yo nunca lo he dejado preparado".

Tras escucharla, Terelu le pregunta si Vier y Montoya eran amigos, y Anita ha confirmado lo que muchos ya sospechaban: "Lo conoce después de salir de 'La isla', o sea, entre septiembre y octubre", y vuelve a reafirmarse en que ella no filtró esas grabaciones. "Si yo hubiera dejado cosas preparadas, no hubiera dejado eso".

Por último, los colaboradores han querido saber si existen audios de ella hablando mal de Montoya. "Para nada digo nada en contra de él, ni de mi relación. Yo de mi relación no he hablado nunca, ni de él tampoco públicamente, ni voy a hablar nunca. Al final es una persona que he querido y que quiero. Considero que las cosas de casa, se quedan en casa", argumenta.