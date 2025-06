Anaís, la amiga de Ábalos, habla en 'El programa de AR' y acusa al exministro de filtrar conversaciones de Pedro Sánchez

Anaís, la amiga de José Luis Ábalos que se encontraba presente en su casa durante el registro de la UCO, ha roto su silencio en exclusiva con 'El programa de Ana Rosa', desvelando detalles impactantes sobre el momento y lanzando una grave acusación. Según su testimonio, fue Ábalos quien le pidió que escondiera un disco duro, un momento en el que fue sorprendida por un agente de la Guardia Civil.

La mujer ha narrado en el magacín matinal de Telecinco cómo se desarrolló el registro en la vivienda de Valencia del exministro. "Él me despertó, me dijo que le había llamado la UCO para que le abriera la puerta y me encontré a un montón de guardias civiles en casa", comenzó explicando Anaís. Fue en ese instante, mientras se preparaba para pasear a su perra, cuando Ábalos le habría entregado el disco duro con la indicación de ocultarlo, siendo pillada in fraganti por un guardia civil. Este incidente llevó a los agentes a tomar sus datos y a acompañarla en todo momento.

Anaís ha señalado directamente a Ábalos como el responsable de la filtración de las conversaciones de Pedro Sánchez. Según su versión, unos periodistas de 'El Mundo' se habrían trasladado a Valencia para reunirse con el exministro, y fue durante ese encuentro en su despacho cuando le "estaban registrando el ordenador" y "le sacaron unas cosas". A raíz de esto, Anaís sostiene que fue el propio Ábalos quien le confesó haber filtrado el contenido: "Lo de las conversaciones de Sánchez sé que ha sido él porque me lo dijo él a mí, que lo filtraron, estuvo hablando con los de 'El Mundo' y lo filtró él".

Finalmente, Anaís ha revelado un reciente reproche de Ábalos, quien le habría recriminado su testimonio: "Te metí en mi casa, te presenté a mis hijos, compartí mi intimidad y haces esto. Además, que me ocultaste tu realidad". Anaís intuye que esta última frase se refiere a su pasado en el cine para adultos, un aspecto de su vida sobre el que ha sido contundente: "No tengo por qué contarle nada de eso, lo hice con 18 años".