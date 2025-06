Susana Bicho desvela cómo se encuentra la relación con Anabel Pantoja tras filtrar su vestido de novia y cómo será su entrevista exclusiva

Susana Bicho ha roto su silencio sobre la polémica que rodeó su boda tras la filtración del vestido de novia por parte de Anabel Pantoja. En una intervención en el programa 'Tentáculos', la influencer ha contado cómo se enteró de lo ocurrido y cómo afectó a su amiga: "Estaba yo en la postboda cuando Andy McDougall me lo enseñó. Había dejado el móvil porque estaba disfrutando, y al final del día me enteré que estaban todos como ocultándome lo que había pasado".

Según Susana, Anabel se sintió especialmente mal: "Estaba súper preocupada, con dolor de tripa, que no quería ni se acercase a mí por si le decía algo o si me fastidiaba el día". Lejos de enfadarse, la novia tomó la situación con naturalidad y restó importancia al desliz.

Preguntada por el colaborador Arnau Martínez sobre las condiciones de la exclusiva, Susana aclaró que no hubo problema alguno: "Yo tenía hablado ya muchas cosas con la revista. No quité los móviles porque no quería. Era una boda con influencers, había móviles y sabíamos que esto podía pasar". Además, dejó claro que su relación con Anabel estaba por encima de cualquier acuerdo: "Mi amistad está por encima de una exclusiva. Si hubiese pasado algo, no pasa nada".

Por otro lado, Carlota Corredera quiso saber qué puede esperarse de la esperada entrevista a Anabel Pantoja en su podcast. Sin embargo, Susana moderó las expectativas: "No es una entrevista como tal, el podcast es más una charla entre amigas. Yo creo que si la gente piensa con la cabeza y sabe que somos súper amigas, sabrá de qué se va a hablar y de qué no. No quiero crear un hype innecesario".

Con estas palabras, Susana Bicho dejó claro que el contenido evitará cuestiones delicadas como el proceso judicial relacionado con la hija de Anabel, un asunto muy comentado a comienzos de año. La conversación, según adelantó, se centrará en su relación personal, en lo vivido juntas y en ese vínculo que, pese a los errores, permanece intacto.