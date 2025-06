Esther Palomera defiende a Ana Rosa Quintana ante las acusaciones de censura de Pablo Iglesias: "Todos los partidos habéis tenido hordas para desprestigiar"

Esther Palomera y Pablo Iglesias protagonizaron este martes uno de los momentos más tensos de ‘Malas Lenguas’, el espacio político de La 2. Todo comenzó durante un debate sobre los recientes ataques a sedes del PSOE. Lo que parecía una discusión sobre violencia política derivó en un enfrentamiento personal entre la periodista y el exlíder de Podemos.

Iglesias reprochó a Palomera una supuesta equidistancia ante las campañas mediáticas que, según él, han buscado desacreditarle: “Me han jodido la vida periodistas con programas en La Sexta. Y el apellido Ferreras nunca lo nombráis”. Palomera replicó con contundencia: “Todos los partidos habéis tenido hordas para desprestigiar a los profesionales. Eso es así”. Poco después, el exvicepresidente sacó a relucir su etapa en ‘El programa de Ana Rosa’, afirmando que “me dijiste que te habían sacado de la mesa. Te comía la rabia”.

Palomera, sin alterarse, admitió que fue apartada en alguna ocasión, como cuando acudía Susana Díaz, pero negó que hubiera censura como tal: “Jamás me han dicho lo que tenía que decir. Llevo 14 años en ese programa y siempre he opinado con libertad”. A partir de ese momento, la discusión tomó un cariz aún más personal. Iglesias insinuó que la periodista tenía una doble vara de medir según el plató en el que se encontrase. “Cuando he tenido que decirle algo a Eduardo Inda se lo he dicho en la misma mesa. Aquí, en Ana Rosa, o donde sea”, replicó ella. También quiso marcar distancias: “Yo no he militado en ningún partido. Tú no me vas a dar clases de periodismo”.

Iglesias lamentó entonces la situación de los medios: “Periodistas corruptos han convertido esto en un estercolero”, aunque aclaró que no incluía a Palomera entre ellos. Sin embargo, le reprochó que intentara equipararlo a él con ideologías extremas. La discusión acabó con la intervención del presentador para calmar los ánimos, tras un enfrentamiento que evidenció las tensiones entre política y periodismo en televisión.