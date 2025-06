Jordi González reaparece en 'Tardear' y anuncia un nuevo programa en la competencia: "Va a ser tipo 'La noria'"

Jordi González ultima su regreso a la televisión con un nuevo programa en una cadena pública. Así lo ha revelado este lunes en ‘Tardear’, su primera entrevista en una televisión nacional tras haber pasado tres semanas en coma a causa de una bronconeumonía bilateral y una crisis renal provocada por una bacteria.

“Es un formato que me gusta mucho, porque es actualidad, entrevistas y son debates, tipo ‘La noria’”, ha adelantado, sin dar más detalles por cuestiones contractuales. Lo que sí ha confirmado es que el proyecto, que aún no se ha anunciado oficialmente, le ilusiona especialmente porque además de presentarlo, también asumirá parte de la dirección del espacio.

Durante la entrevista con Frank Blanco y Verónica Dulanto, Jordi ha descartado cualquier tipo de remuneración por su intervención: “Nunca cobro por dar entrevistas. No me parece bien”. Además, ha explicado por qué eligió Telecinco para reaparecer públicamente: “Pasé casi 25 años de mi vida en los platós de esta casa”, destacando que rechazó 30.000 euros por hablar sobre lo que le había ocurrido.

El presentador también ha detallado el duro proceso de recuperación que vivió tras estar noventa días encamado. “No hay luces blancas, ni amarillas y no ves a tus abuelos. No te enteras de absolutamente nada”, ha afirmado sobre su experiencia en coma. Pese a la dureza de la situación, asegura estar listo para volver con energía: “Estoy deseando trabajar otra vez”.