Carmen Borrego planta a ‘Tardear’ en su estreno y llama en directo para explicar qué ha pasado

La semana pasada 'Tardear' celebraba el cumpleaños de María Teresa Campos anunciando a bombo y platillo el fichaje de Carmen Borrego y su nueva sección, “La defensora de los Borregos”. El plan era presentarla este lunes, pero la hija pequeña de la comunicadora ha dejado a Frank Blanco y al resto del equipo compuestos y sin colaboradora: Borrego no ha puesto un pie en los estudios de Mediaset y ha dejado en el aire la fecha de su debut.

Desde el primer minuto el programa reconoció la inquietud. “No ha llegado a Telecinco, no está en los estudios y no tenemos claro que vaya a venir”, admitía Blanco. Las especulaciones sobre el plantón giraron en torno al sonado enfado de Belén Rodríguez, quien la semana pasada reprochó a su amiga haberle ocultado su fichaje. La propia Rodríguez aseguró en directo que había limado asperezas con Carmen y que “entre nosotras no hay problema”, aunque el equipo seguía sin noticias de la tertuliana.

La incógnita se despejó a lo grande cuando Borrego llamó al plató en mitad de la emisión. “Mi decisión no tiene nada que ver con Belén, no hay ningún desencuentro personal”, dijo para zanjar rumores. Según la excolaboradora de ‘Sálvame’, el verdadero motivo de su ausencia es la necesidad de fijar “normas del juego claras” antes de sentarse ante las cámaras: tras los últimos años de sobreexposición, quiere blindarse frente a situaciones que puedan dañarla a ella o a su familia.

Juan Serrano, productor ejecutivo de Unicorn Content y uno de los directores del magacín, reveló al público que este martes comerá con Borrego para concretar esas reglas y reactivar la sección. La propia Carmen insistió en que su intención sigue siendo convertirse en la “defensora” de sus compañeros, pero necesita sentirse segura antes de arrancar. Mientras tanto, ‘Tardear’ se quedó sin estreno y con la promesa de un regreso que dependerá de lo que se pacte en esa reunión.