Lamine Yamal sorprende con su último paso: entra en 'Tardear' para desmentir un romance con una influencer

Lamine Yamal ha sorprendido a los espectadores de Telecinco interviniendo esta misma tarde en 'Tardear'. El joven futbolista mandó un audio a uno de los redactores del programa, del que autorizó su emisión, para negar una posible relación con Claudia Bavel, una creadora de contenido para adultos que saltó a los medios por ser relacionada con Iker Casillas y más famosos, y con la que ahora se habría relacionada a Yamal.

En ese audio, el joven de 17 años afirmaba que "yo ayer hablé con ella y tengo la captura que me dijo que es mentira, que ella no ha dicho nada y que, obviamente, nunca hemos quedado. Y lo del fotógrafo es imposible, porque si nunca he quedado con ella, es imposible que tenga una foto en mi casa. A parte, a mi casa no puede entrar porque vivo con mi madre y mi madre no deja entrar a ninguna mujer a mi casa. No, no, es totalmente mentira, nunca la he visto, y si no, pues puedes preguntarle a ella. Ella te dirá la excusa de 'no, porque es menor, no se qué...'. Pero no hemos quedado porque yo le dije que no."

A esto, el programa ha emitido una llamada, esta vez de Babel, donde comenta que "Nosotros tenemos un amigo en común, él se interesó y me abrió por WhatsApp. Me escribió el 6 de septiembre de 2024. No nos vemos porque no quería quedarme con un menor. Yo tengo mil mensajes diciéndome que me vaya donde él vive, porque yo sé dónde él vive, ofreciéndome ir a fiestas privadas que él organiza. Si eso no llegó a pasar es porque tengo mil mensajes diciéndole que yo no quiero quedar con un menor. Un montón de audios de él diciéndome que me autoriza a estar con él, aunque sea menor".

La chica terminaba la llamada negando también los encuentros, e incluso asegurando que el futbolista la habría advertido sobre hacer públicos sus mensajes: "O sea, que no me vacile. Es verdad que Barcelona es muy pequeño y lo he visto en varios eventos, porque él sale muchísimo de fiesta, pero no me relaciono con él. Yo corté el contacto hace mucho. Él me escribió hace poco amenazándome que no contara nada de lo que yo tenía que ver con él. O sea, imagínate".