Ivet, la empleada de Alejandro Sanz que afirma haber tenido una relación con él, escoge este programa de televisión para conceder su primera entrevista

Ivet, el nombre que en las últimas semanas ha aparecido vinculado al de Alejandro Sanz, está a punto de poner voz a su historia. La joven catalana, identificada como Ivet Playà, ha sido señalada como la exempleada del artista que asegura haber mantenido una relación con él en secreto durante varios años. Ahora, ha decidido dar un paso al frente y conceder su primera entrevista en televisión. Tal y como ha avanzado este jueves el programa 'Tardear', Ivet será la gran protagonista este viernes en el plató de '¡De viernes!', donde contará públicamente su versión.

La cadena ha emitido ya un avance de sus declaraciones. En él, Ivet relata cómo conoció a Sanz: “Conozco a Alejandro a través de un trabajo del instituto, tuve que empaparme de él. Contacté con gente de su entorno, lo conseguí, y a partir de ahí Alejandro me empezó a seguir en redes sociales y empezamos a mantener el contacto. Luego me invitó a un concierto”.

Según su versión, el cantante le pidió incluso que le entregara el trabajo en mano: “Me dijo que lo había perdido y que lo quería tener. Creo que era un poco la excusa para conocernos en persona”. Desde entonces, la relación entre ambos habría derivado en un vínculo más personal, aunque supuestamente siempre mantenido en secreto. “No era normal, yo lo vi desde el principio. Me callaba muchas cosas y tenía que estar siempre en secreto. Estaba pensando que hacía algo malo”, explica en el avance.

Uno de los momentos más delicados de su testimonio llega cuando recuerda el día en que, según ella, hubo un primer acercamiento físico: “Justo fue mi cumpleaños, me felicita y me dice de vernos. Ese día me dio un beso en la costura del labio. Salí de ahí pensando que se había equivocado. Era consciente, pero no quería verlo porque tenía miedo de que se estropeara nuestro vínculo”.

La entrevista llega solo unos días después de que Alejandro Sanz rompiera su silencio con un comunicado en redes sociales. En él, el artista admitía conocer a Ivet y hablaba de su relación desde un punto de vista distinto: "Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora", escribió.

La historia, que ha generado un enorme revuelo mediático, promete dar un nuevo giro este viernes con la esperada entrevista de Ivet. '¡De viernes!' ha prometido que será una charla sin restricciones, donde la invitada pondrá voz a su versión tras años de silencio.