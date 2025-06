Carles Porta: "Los asesinos también tienen derechos y hay que respetarlos"

Carles Porta ha hecho de contar historias reales un arte narrativo, convirtiéndose en uno de los referentes del true crime en nuestro país. Tras el éxito de 'Crims', Porta se adentra ahora en uno de los casos más turbios y fascinantes del Pirineo catalán: la historia de Tor. Con el estreno en abierto del documental 'Tor' en laSexta, el periodista y escritor rescata un crimen sin resolver, envuelto en luchas de poder, amenazas, tierras malditas y un silencio que aún hoy pesa sobre los protagonistas. YOTELE habla con Carles Porta sobre este nuevo proyecto, el proceso de investigación y otros asuntos sobre el tan llamativo true crime.

YOTELE: ¿Cómo conoces un caso tan curioso como Tor?

CARLES PORTA: Esto lo conocí en el año 97, imagínate. Es que llevo 30 años con esta historia. Yo trabajaba en TV3 y me enviaron a hacer un reportaje para informativos porque en enero de 1997 acababan de absolver a los dos primeros acusados del crimen y acababa de salir una sentencia que devolvía la montaña al común de todos los vecinos. Porque esta historia viene de antes. Los trece vecinos se peleaban entre ellos por la propiedad de la montaña y en febrero del 95 un juez le dio toda la propiedad a un solo vecino: a Sansa. Y este vecino, cuatro meses después fue asesinado. Entonces, al cabo de dos años fue el juicio, absolvieron a los acusados y otra sentencia devolvía la montaña otra vez al común de los vecinos. Y ahí es donde yo entré en esta historia y empecé a investigar quién había matado a Sansa y es cuando descubrí este monte perdido, este mundo lleno de personajes reales, pero imposibles de inventar. Una historia de 100 años de odio que me llevó ainvestigar durante treinta años y ahora a compartir todo lo que he conseguido con la audiencia.

Y: El caso de Tor la has hecho muy personal, y es como el caso de tu vida, ¿qué es lo que te atrapó cuando conociste toda esta historia?

C. P.: Mira, primero te atrapa el paisaje porque es increíble. Esto es una parte del Pirineo que se ha quedado exactamente igual que en el siglo XVIII o sea, no hay nada de evolución, no hay presencia humana. Esto es el pueblo más alto del Pirineo, 1750 metrosde altitud y bueno, el paisaje es absolutamente increíble, y luego los personajes son todos personajes que no te los crees. Dices "no puede ser real esta persona", pero todos, del primero al último: los vecinos del pueblo, la gente que participaba en la investigación, los hippies, que son gente perdida del mundo huyendo de la justicia y huyendo de la civilización que iban a parar a Tor, los contrabandistas. Todo el mundo que acaba parando en Tor es absolutamente increíble, pero no increíble solamente de excesivo, sino de difícil de creer. Y luego la historia que configuran todos estos personajes. Todo esto junto te atrapa de una manera que es que no puedes escapar. Yo creo que hay algo telúrico o algo esotérico en esa montaña, en ese rincón del mundo, que te abduce, que te atrapa, y a mí me ha atrapado 30 años.

Y: ¿Y que te hizo ver que esto debía ser una serie independiente y no formar parte de un formato como 'Crims'?

C. P.: Aparte de que tiene una entidad propia increíble, la cantidad de material, los 30 años de investigación... Los casos de 'Crims' nos dan para capítulos de una hora, dos como mucho. En octubre haremos tres, pero son casos que se abren y se cierran muy pronto. Aquí hay más de 100 años de historia. Esto tenía entidad propia por sí mismo sin ningún tipo de duda

Y: ¿Cómo consigues explicar a todos estos personajes que me estás diciendo sin llegar a perder al espectador? Porque tiene una trama muy compleja al final de la historia...

C. P.: Al final son 8 capítulos en los que cada capítulo es un documental en sí mismo, porque voy introduciendo, siempre con el hilo conductor de quien mató a Sansa, personajes, familias de personajes, conceptos y elementos alrededor de quien pudo matar a Sansa, y en cada capítulo hay nuevos culpables o nuevos sospechosos, nuevos elementos de la trama, y así vas conociendo toda la historia. De verdad que es un mundo perdido. Yo siempre digo que Tor es una mezcla de 'Twin Peaks' y 'Fago', pero de verdad, porque son personajes de tragedia, pero que viven una comedia. Es increíble.

Y: ¿Cuál es el testimonio que más te ha costado conseguir en este caso?

C. P.: Pues mira, el que más me ha costado, ha habido dos: uno, porque costó mucho encontrarle, que fue Miguel Aguilera, el sicario. Y luego, te parecerá increíble, pero la que me costó más convencer fue a Pili: la Pili Tomás de Casa Sisqueta. Estuvo, vamos, los 30 años diciéndome que "no, que no, que no", y al final, cuando le dije meses antes de emitir, digo "mira ya está o ahora o nunca". Mira, no sé qué le dio y me dijo que sí, y la entrevistamos allí delante del fuego, y fueron 45 minutos que casi hemos aprovechado enteros porque es un personaje muy importante, ya que es la única que vive en el pueblo la mayor parte del año. Esos fueron los más difíciles. El resto, pues han ido apareciendo, desapareciendo. Son personajes curiosos.

Y: ¿Cómo ha afectado a la gente del pueblo esta serie?

C. P.: Ha habido varias situaciones: la primera y más importante para mí es que ellos han conocido muchas cosas de su historia que no sabían, y esto me lo han agradecido todos. Porque claro, cada uno conocía su parte de historia, pero no conocía la versión de los demás, o la historia contada por los demás, y con esto ellos han podido construir un relato conjunto. Fíjate que no se ha quejado a nadie. Es increíble. Debe ser la primera serie que hago en la que no se me queja a nadie. Luego se ha producido un efecto de llamada, donde ha habido mucho turismo no sé, llamado como quieras. "Turismo criminal" o lo que tú quieras, ponle tú el adjetivo, yo no se lo pongo. Pero sí que es cierto que se genera un efecto curiosidad que hace que mucha gente suba a Tor, porque hay muy pocas series que veas por la tele y luego puedas visitar el lugar de los hechos y encontrarte a los personajes reales allí y hablar con ellos. Esto es un ejercicio muy interesante. Y yo siempre le digo lo mismo a la gente: si alguien va, por favor, que sean respetuosos con el entorno y con la gente. Ha habido algún descerebrado que ha ido allí y ha hecho ver que reconstruía el asesinato. Hombre, por favor, delante de la gente del pueblo y hacer estas cosas quizás no es apropiado. Si alguien va a visitarlo, que es una visita increíble, pues que sean respetuosos con el entorno. Ha habido fines de semana y ha habido momentos que les ha generado un cierto inconveniente que ha habido muchísima gente y eso siempre genera un poquitín de problema. Y luego, otra cosa que ha generado, yo creo que es un incremento de la autoestima de estos vecinos, porque hasta ahora nadie les había hecho demasiado caso, y ahora resulta que con el ruido mediático, con la presencia de gente, pues más o menos todo el mundo sabe donde están, y bueno se les ha incrementado la autoestima. No sé si el valor de la montaña, en eso no me atrevo.

Y: Otra cosa que vas a hacer es meterte en ficción, porque se han anunciado '33 días', una serie de la que eres creador. No sé cómo surge la idea de meterte en este fregao, y por qué al final el caso de Brito y Picatoste.

C. P.: Eso fue culpa de José Antonio Antón, el director general de Atresmedia, que es muy fan de lo que hacemos y un día me dijo "tienes que hacer ficción", "bueno, cuando quieras" y digo, "¿y qué caso te apetece?" y me dijo "Brito y Picatoste". Pues es el primero que escogimos e inspirados en el caso de Brito y Picatoste, que son dos presos que se fugaron de la cárcel de Lleida, pues ya hemos hecho '33 días' para Atresmedia, que seguramente presentaremos en septiembre, y se estrenará supongo el año que viene.

Y: ¿Y cuál va a ser tu papel aquí en la serie?

C. P.: Hay varias cosas aquí. Yo hago de showrunner, ese concepto tan moderno en el que no haces nada pero haces un poco de todo, y participas en todos los procesos. Aquí hemos tenido un equipo fantástico, desde los guionistas con Javier Olivares y Jordi Calafí, hasta la directora, que es Anaís Pareto, con unos actores increíbles, con José Manuel Poga Julián Villagrán, Pau Durá, Nausicaa Bonin. Vamos, un casting excepcional y que han hecho una interpretación maravillosa. Creo que hemos hecho una grandísima serie, de verdad. Será muy chula.

Y: Este mes de mayo se iba a estrenar una docuserie sobre Angi, de la que hiciste algún capítulo en 'Crims', y que terminó siendo paralizada. ¿Cómo ves que los criminales paralicen estos true crims?

C. P.: Esto es súper interesante, y muy difícil. A ver, es súper interesante porque vamos a ver cómo acaba esto porque. Si no me equivoco hay una medida cautelar de un juez, que no lo conozco expresamente, porque se supone que esta serie utilizaba imágenes de ella sin su consentimiento. Nosotros, que a mí me gusta hablar de mí, nosotros necesitamos tener el consentimiento de los que participan y cuando sacamos imágenes que no tienen relación directa con el caso o con la época en la que se juzgó, pues también buscamos ese consentimiento, porque todo este tipo de problemas que se generan en torno a lo que se supone que es true crime, porque yo tengo dudas de que se cuente la historia de Angie dentro del género true crime. No por el hecho de que se hable de un crimen, eso es true crime. El true crime es un género narrativo en sí mismo. Otra cosa es hablar de sucesos y hacer reportajes sobre sucesos, que eso sí que es frecuente, y esa es otra historia. Pero bueno, en este caso, lo que nosotros hacemos es ponernos de acuerdo con las víctimas sobre todo siempre muchísimo respeto por los hechos y no meternos en camisas de once varas. Y no meternos en situaciones, ya sea utilizando imágenes o haciendo afirmaciones o utilizando testimonios que no están contrastados, no están juzgados y se meten en la intimidad o en territorios muy complicados. Pero insisto, el caso este de Angie va a ser muy interesante de ver cómo acaba, porque esto todo pinta que acabará en un juicio y en una sentencia. A partir de ahí, esta señora, aunque sea una asesina convicta, tiene sus derechos como todas las personas, y esos derechos quieras o no hay que respetarlos.