Yenesi se pronuncia tras la filtración de una reprimenda de Lolita Flores en 'Tu cara me suena' que indigna en las redes sociales

El adelanto semanal que Atresplayer ofrece a sus abonados ha dejado al descubierto uno de los momentos más tensos de la gala que Antena 3 emite este viernes 20 de junio. En un corte filtrado en redes sociales se ve a Lolita Flores deteniendo el programa para dirigirse directamente a Yenesi y reprocharle la espantada que protagonizó hace varias semanas, cuando la tiktoker abandonó el plató disgustada por las bajas notas del jurado.

"Entre tú y yo ha habido bastantes malentendidos. Me molestó mucho tu actitud aquel día que te enfadaste y te fuiste. Lo único que me hubiera gustado oír de ti es un perdón públicamente, no a nosotros, sino a tus compañeros y, sobre todo, a la gente que está detrás de ese pilotito rojo", le espeta la artista, insistiendo en que el gesto es importante por "el ejemplo" que Yenesi puede dar a los jóvenes que atraviesan su misma transición.

En el propio programa –que los suscriptores ya han podido ver– la creadora de contenido recoge el guante y se disculpa: "Gracias, de verdad. Han pasado unas semanas y todavía no estaba preparada, pero quiero pedir perdón a vosotros, al público y a la gente de casa. A veces no sé gestionar mis prontos". Yenesi recuerda que el día que imitó a Bibi Andersen "no supo encajarlo" y que la gala siguiente, al coincidir con la visita de sus amigas, tampoco era el momento adecuado.

La polémica se ha extendido a las redes, donde el fragmento ha corrido como la pólvora y ha dejado dudas sobre la intención de Lolita al invocar el "ejemplo" que, a su juicio, debe dar la concursante trans. Para enfriar el debate, Yenesi ha publicado una fotografía posando junto al corpóreo de la propia Lolita en los pasillos de Gestmusic acompañada de un mensaje conciliador: "Lolita no es para nada tránsfoba. Tanto ella como su madre han apoyado siempre al colectivo. Puede que las palabras usadas no fuesen las más correctas y hayan podido herir a alguien, pero no había mala intención. Yo entendí perfectamente lo que quería decir".