Sale a la luz en 'La Promesa' el nombre del propietario de la Joyería Llop

Avance del capítulo 616 del lunes 16 de junio

El título nobiliario ofrecido por Lisandro desconcierta a Adriano y a Catalina hasta tal punto de que no saben cómo tomárselo. Leocadia por fin ha conseguido echar a Ángela de La Promesa para que reanude sus estudios en Zúrich. Con lo que no cuenta la señora es que Ángela tiene su propia hoja de ruta. Manuel responde por carta a la persona interesada en comprar los motores aceptando su oferta y comparte con Simona la visita que hizo a Jana en el cementerio.

María Fernández presiona al sacerdote para que confiese delante de todos lo que le ha dicho a ella: que él fue el autor de la carta que provocó su excomunión. Emilia asimila feliz la decisión de Rómulo de abandonar La Promesa junto a ella. Eso sí, el mayordomo le pide la mayor discreción posible. Tras comprobar que lo que había en el estuche de la pulsera era cianuro, Curro, Pía y Lope planean cómo volver a la joyería para indagar más.

Avance del capítulo 617 del martes 17 de junio

Rómulo tiene claras sus intenciones y, por eso, empieza a informar a los más cercanos de sus intenciones de marcharse. Quien no tiene intención de moverse es Ángela, que planta cara a Leocadia: no se moverá de La Promesa… o de sus alrededores, por lo menos. Fiel a la promesa que le hizo a Jana, Curro se da cuenta de que no tienen otra alternativa que traer a Esmeralda a palacio. Adriano y Catalina deben tomar una decisión cuanto antes: ¿aceptarán el condado que les ofrece el duque?

Avance del capítulo 618 del miércoles 18 de junio

Leocadia amenaza a Curro con despedirlo si ayuda a Ángela. La muchacha resiste a la intemperie pese a su frágil estado de salud. Martina, a pesar de la prohibición, visita en secreto a Ángela y confirma su deterioro.Leocadia exige a Samuel que se quede en La Promesa y oculte su excomunión al duque. Mientras tanto, Manuel y Toño vuelven a darse cuenta de que alguien revuelve sus cosas en el hangar. ¿Quién y para qué? Curro se ofrece a vigilar, pero su verdadero objetivo es reunirse con Esmeralda, la dependienta de la Joyería Llop. Rómulo, decidido a irse de La Promesa, le pide a Catalina ayuda para contárselo a Alonso. En el hangar, Curro arrincona a Esmeralda, dispuesto a sacarle toda la información posible sobre el veneno.

Avance del capítulo 619 del jueves 19 de junio

Curro se da cuenta de que haber revelado su identidad a Esmeralda puede haber sido un error letal. Pero ya no hay marcha atrás… Garrafal podría ser la decisión de Ángela de permanecer acampada en los jardines cuando su catarro empiece a ponerse feo de verdad. ¿Dará Leocadia su brazo a torcer? La marcha de Rómulo empieza a aflorar entre el servicio, pero alguien importante en la planta noble adivina las intenciones del mayordomo antes que nadie. Lorenzo trata de mediar en el conflicto entre Ángela y Leocadia… y alaba el tesón de la muchacha ante su madre. No hay mediación posible con Jacobo por parte de Martina, que encuentra a su prometido cada vez más frustrado por el asunto del título.

Avance del capítulo 620 del viernes 20 de junio

Mientras Rómulo confirma a Alonso su intención de dejar La Promesa, Leocadia visita a Ángela y, aunque la encuentra desmejorada, se mantiene firme en su postura. Lorenzo sugiere a la señora que hay maneras más efectivas de lidiar con la rebeldía de Ángela. ¿En qué estará pensando esta vez? Por su parte, Leocadia le propone a Lisandro celebrar una fiesta en La Promesa. Catalina y Adriano sorprenden a todos con su decisión definitiva sobre la aceptación o no del título nobiliario que les ofrece el duque de Carvajal y Cifuentes.

Esmeralda revela a Curro su oscuro pasado en la Joyería Llop. Sin embargo, la investigación toma un giro inesperado cuando descubren quién es el propietario de la joyería. ¿De quién se trata? Samuel, que se dedica ahora a ayudar con las tareas de palacio, le dice a Leocadia que ha dado con Petra y le pide que la readmita. Manuel y Toño deciden pasar la noche en el hangar y descubren una figura misteriosa que se cuela en la oscuridad.