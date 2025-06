Cristina Medina, más sincera que nunca, cuenta cómo vivió su cáncer de mama: "Te miras al espejo y no te reconoces"

Valiente y conmovedora. Así fue la aparición de Cristina Medina en 'Fiesta', donde abrió su corazón como nunca antes para contar lo que muchos prefieren callar: las secuelas invisibles de haber superado un cáncer. Lejos de limitarse a celebrar su curación, la actriz denunció el abismo emocional que llega cuando todos aplauden pero tú estás rota por dentro.

“Han sido años horribles”, confesó entre emociones contenidas. Cuatro años de lucha contra un cáncer de mama que la alejó de los focos y transformó su vida para siempre. “Parece que esto pasa… si tienes suerte”, dijo con una mezcla de alivio y crudeza que estremeció a Emma García y a toda la audiencia.

Pero lo más impactante no fue el relato de la enfermedad, sino lo que vino después. “Cuando acaba la quimio y todo el mundo cree que ya estás bien… empieza el verdadero infierno”, soltó sin filtros. Medina describió un proceso devastador, donde el cuerpo pasa factura y la mente se hunde: “Tu físico ya no es el mismo, te miras al espejo y no te reconoces. Llega un momento en que piensas: ‘Para vivir así, prefiero no vivir’. Luego, viene la depresión. Estás de luto por ti misma”.

Con valentía demoledora, denunció el desconocimiento social que rodea a los supervivientes oncológicos. “O te mueres, o si estás viva te has quedado un poco calva y ya está. Pero no. Nadie ve lo que pasa después, el vacío, el dolor, la rotura del alma”, explicó con voz firme y mirada cristalina.

Cristina también anunció un proyecto revolucionario: OncoloMeeting, una app que se lanzará el 21 de junio y que define como un “Tinder oncológico”. Su objetivo: conectar a pacientes, supervivientes y acompañantes para crear redes de apoyo reales. “Porque nadie que no lo haya vivido puede entender lo que es volver del cáncer y no reconocerte”.