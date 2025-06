'Tu cara me suena' encumbró a una Melani perfecta e invitó a un concursante del Benidorm Fest para la próxima temporada

'Tu cara me suena' ha entrado en su recta final. La undécima edición del talent no baja el listón en audiencias, consiguiendo superar el 20% en cada gala, pero tampoco pierde su competitividad entre los concursantes.

Anoche, Melani García celebró su 18 cumpleaños con otra victoria, esta vez imitando de manera perfecta a Shakira, una de las artistas que más le gusta al pulsador del programa. La más pequeña del formato se puso en la piel de la estrella colombiana, emulando su singular voz y calcando sus movimientos para llevarse el 12 del jurado y también del público.

"Estamos en un punto en el que ya no estamos jugando. Nos seguimos divirtiendo pero yo ya me pongo un poquito más seria. Y Melani, es verdad que muchas veces he sacrificado tu 12. Porque siempre te los has merecido gala tras gala, no hay ninguna que hayas fallado, y se los he dado a otras personas porque los 12 los quería repartir. A partir de aquí no tienes rival", confesaba Chenoa a la hora de valorar a la exganadora de 'La Voz Kids'.

Pero hubo algo más sorprendente anoche, porque al talento de Melani, podríamos decir que los espectadores del programa ya se han acostumbrado. Sin embargo, el artista invitado enloqueció al plató y al jurado por igual al tratarse de un artista que estuvo a las puertas de Eurovisión 2025.

JK Bello, participante del Benidorm Fest 2025 imitó a Teddy Swims, logrando elogios de Lolita, Flo, Àngel y Chenoa, que le propusieron ser concursante de la próxima temporada. "Yo encantado de venir. Si me invitáis, aquí voy a estar", prometió el cantante.

Clasificación gala 10

1. Melani 24 puntos

2. Mikel Herzog Jr. 22 puntos

3. Ana Guerra 18 puntos

4. Esperanza Grasia 18 puntos

5. Bertín Osborne 16 puntos

6. Gisela 13 puntos

7. Manu Baqueiro 13 puntos

8. Goyo Jiménez 12 puntos

9. Yenesi 8 puntos

Clasificación general

1. Melani 210 puntos

2. Mikel Herzog Jr. 193 puntos

3. Gisela 186 puntos

4. Ana Guerra 174 puntos

5. Bertín Osborne 159 puntos

6. Esperanza Grasia 147 puntos

7. Manu Baqueiro 130 puntos

8. Goyo Jiménez 122 puntos

9. Yenesi 121 puntos

Imitaciones gala 11

Yenesi - Isabel Pantoja

Goyo Jiménez - Kiko Rivera

Manu Baqueiro - Juanes y Mon Laferte (Trae un amigo)

Gisela - Lene Nystrøm y René Dif (Dos en uno)

Bertín Osborne - Richard Max

Esperanza Grasia - Ku Minerva (Training Vip)

Ana Guerra - Laura Pausini

Mikel Herzog Jr. - Paco Amoroso y Ca7riel (Trae un amigo)

Melani - Dolores O'Riordan