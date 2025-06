Verónica Echegui: "La muerte es algo que parece que no existe, pero está ahí: todos nos vamos a morir"

Este domingo, 15 de junio, Atresplayer estrena ‘A muerte’, una comedia romántica con trasfondo existencial creada por Dani de la Orden, protagonizada por Verónica Echegui y Joan Amargós. En la serie, Marta, una creativa publicitaria de espíritu libre, y Raúl, un hombre prudente al que le diagnostican un cáncer de corazón, protagonizan un inesperado reencuentro que les obliga a replantearse sus creencias sobre el amor, la vida y la responsabilidad. Con un tono agridulce que combina humor, emoción y una reflexión profunda sobre la transición a la madurez, ‘A muerte’ llega a España tras su aclamado recorrido en Apple TV+, lista para tocar a fondo las fibras de los espectadores. Con motivo de este estreno, YOTELE ha tenido la ocasión de charlar con los protagonistas sobre cómo han afrontado este reto, que ya ha arrasado en medio mundo.

YOTELE: Marta al final es una mujer fuerte, libre, pero que también enfrenta una situación que digamos que pone su vida patas arriba. ¿Cómo afrontas esta dualidad en el personaje?

Verónica Echegui: Ella vive en un caos y si no hubiera sido esta situación, yo creo que hubiera sido otra la que hubiera generado, porque ella vive en esa continua consecuencia de sus actos irresponsables y del desorden de vida que tiene, que no quiere crecer. Entonces, simplemente me inspiré en personajes que conozco, en personas que también conozco. La verdad es que no lo he pensado mucho, no ha sido algo tan cocinado. Solo es eso, un personaje que fui encontrando a base también de jugar, de ensayar con Dani, con Joan. Y sí que me reí mucho porque a las personas que he llegado a conocer o personajes que veo por ahí que me referenciaban a Marta es que me parecen interesantes en el sentido de que es gente que son súper autoindulgentes, que hacen lo que les da la gana y retan y les da igual lo que piensan los demás. Así que eso era muy divertido de interpretar.

Y: El personaje de Raúl afronta una situación límite, como es ese cáncer que le diagnostican. ¿Cómo aborda esta situación el personaje?

Joan Amargós: Yo creo que lo aborda con mucha incertidumbre y con mucha sorpresa, no se lo esperaba para nada. No hay como una progresión hacia esa situación, sino que viene como un cuchillo a cortar con su vida completamente y a hacerse preguntas muy profundas de un día para otro. Este hecho le genera que se sienta muy perdido. Que no pueda ir asumiendo las preguntas que se tienen que hacer en un tiempo tranquilo y sosegado, sino que de un día para otro tiene como mil marrones que solucionar.

Y: Bueno, ambos coincidís un poco en que los dos personajes están muy perdidos y terminan encontrándose. ¿Qué creéis que termina aprendiendo el uno del otro?

J. A.: Yo creo que Raúl aprende a aprovechar el tiempo, cosa que necesita: a valorar el tiempo que tiene y a no estar en donde no quiere estar y a formar parte de las cosas que para él tienen valor y a dejar de tener miedo. A vivir con una cierta intensidad y a aprovechar el tiempo.

V. E.: Y Marta aprende de lo aterrizado que está el personaje de Raúl. Él viene a ponerle un espejo bastante importante sobre la realidad, sobre quién es ella de verdad y qué está haciendo con su vida. Y hay un capítulo en concreto que recuerdo claramente en el que él le dice las cosas como son, que a ella no le gusta su vida ni quién es, pero ella sigue en esa eterna fiesta y no quiere mirar ni afrontar ni mirar de frente qué es lo que le duele tanto y con lo que no está feliz en su vida. Y ese cable a tierra es Raúl para ella.

Y: Al final, la serie combina mucho el humor con ese drama que vemos en lo que les ocurre a los personajes. ¿Cómo habéis encontrado el equilibrio a la hora de interpretar este drama pero mezclado con momentos de humor?

J. A.: De forma muy poco consciente. Es decir, éramos conscientes de que tocábamos un tema serio, profundo y la mezcla de una cosa con la otra era una cosa más inconsciente, a ver qué pasaba. Y resultó que el equilibrio se fue conformando un poco, que no había problema en tocar las dos teclas y que convivían bien. Y yo supongo que Dani tenía muy puesto el ojo, tanto rodando como en montaje, de que eso no se fuera de madre y que todo tuviese una cierta lógica. Porque si todo era broma y tal, pues entonces no te crees los personajes. Y si es un dramón, pues entonces ya no es una comedia. Yo creo que el equilibrio está en Dani de la Orden.

V.E.: Dani de la Orden lo tiene claro, sí, porque además, él mismo trata su vida y sus asuntos personales con esa dualidad, en ese lugar, por eso yo creo que tiene también cogido el tono de esta historia.

Y: Y con esta serie pasa un poco como con 'Muertos S.L.' y es que al final hablas de la muerte, o de la enfermedad, desde un lugar en el que estamos poco acostumbrados. Entonces, no sé si sentís que rompéis un tabú a la hora de hablar de estos temas.

V.E.: Sí es un tabú, porque no es algo que en el colegio, por ejemplo, nos enseñan. No nos hablan sobre la muerte. Parece como que es algo que no existe, no está ahí, pero sin embargo todos vamos a morir, y nadie lo comenta.Y sí, digamos que esta serie saca el tema a la luz, que lo empieza a airear, que te propone preguntas si tú quieres y también me doy cuenta de que es cómo hubiera sido realmente todo si personajes como Marta o como Raúl, que llegan a esa edad, a los 30 y algo, a los 40 años, pues hubieran recibido una educación, que les hubieran enseñado desde la confianza a posicionarse ante algo que es parte de todo lo que vivimos y del tránsito por aquí.

J. A.: Sí, yo creo que tampoco es como una serie rompedora como podría ser 'Six Feet Under', que hable de la muerte y que rompa el tabú, porque tampoco es el tema central, pero sí que creo que tiene una función de oxigenar y de generar como una conversación sobre un tema que sí que lo es y normalizar una cosa que forma parte, la vida y la muerte, y unos personajes que no es como el secundario o un personaje aparte, no, el raíl de la serie es un poco situaciones profundamente dramáticas y se van hablando y se dejan de hablar y de golpe la trama hace foco en otra cosa, pero el hilo conductor es este y yo creo que es bonito, es lo que lo hace bonito a la par que conecta mucho con el público, ¿no?

Y: ¿Qué esperáis que sienta el público cuando termine de ver 'A Muerte'?

V.E.: Creo que es un tema que ahí está, que cada uno considere desde su visión y su corazón. Que lo considere como vea, como pueda, y a mí lo que sí me gustaría es que lleguen a compartir esas reflexiones, que de alguna manera me lleguen, que las compartan conmigo por redes, porque me interesa saber y me interesa, ya que trabajo para el público, pues ver qué es lo que perciben, qué reciben ellos y qué les mueve.

J. A.: Sí, es difícil de controlar lo que puedan percibir o la opinión que puedan tener, pero si conectan con esta parte dramática y además se ríen, ya es un éxito. Yo pensar que hay gente que se ríe, pero no una pequeña sonrisa, sino una carcajada, si lo conseguimos, pues habrá sido un éxito. Y si además conectan con la parte dramática al mismo tiempo y les remueve algo y les hace reflexionar, pues ya estoy contento.

Y: La serie ya se ha podido ver en diferentes partes del mundo a través de otra plataforma, no sé si ya habéis recibido algún feedback de gente que ya la haya visto.

V. E.: Sí, sí, y críticas muy buenas. Ha habido muy buena acogida. Y mucha gente de muchos países escribiéndonos, muy interesados en una segunda temporada, y algunos contándonos eso, por lo menos a mí contándome lo que les ha alegrado, lo mucho que han llorado y también se han reído. O sea que el éxito que comentabas, Joan, de conseguir que se rían, eso en gran parte se ha logrado, yo creo que está logrado. Y lo que más espero es que ahora al público español le encante y le apasione.

J. A.: Yo he recibido también mucho feedback de Sudamérica, de Latinoamérica, de la parte hispana de Estados Unidos también, que lo pueden mirar en versión original, y la gente está muy contenta.