Jesús Castro arremete duramente contra Pedro Sánchez tras la polémica de Santos Cerdán: "Vete ya, perro"

Jesús Castro ha estallado en redes sociales tras conocerse las nuevas grabaciones que implican a Santos Cerdán, número tres del PSOE, en la presunta trama de corrupción del 'caso Koldo'. El actor ha arremetido directamente contra Pedro Sánchez y ha publicado varios mensajes en los que deja clara su postura política.

"Sánchez! Vete ya, perro", escribió este jueves por la noche en su cuenta de X (antes Twitter), generando un aluvión de comentarios por su dureza. Lejos de rectificar, Jesús Castro volvió a pronunciarse a la mañana siguiente con dos nuevos mensajes cargados de crítica.

"No hablamos de ideologías, hablamos de gestión. Si por decir que este tipo que nos roba y quita derechos para dárselos a otras personas ajenas no tengo que currar más en España no tengo problema (dinero principal no de España), pero ya está bien de callar por miedo", afirmó, insinuando que sus opiniones podrían afectar a su futuro laboral.

En un segundo mensaje, añadió: "Y con todo os digo algo. Decir lo que se piensa nunca debe ser motivo de temor. Temor es que te falten los tuyos, lo demás está bien todo. Por cierto, a punto de subir a master ball en Pokémon pocket", zanjando con humor el tema en las redes.