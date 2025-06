Álvaro Morata se sincera en Movistar Plus+ sobre su salud mental: "He sido mi peor enemigo, pero no pasa nada por pedir ayuda"

Álvaro Morata ha concedido una entrevista a Movistar Plus+ en la que, más allá de lo deportivo, se ha sincerado sobre uno de los temas que más ha marcado su carrera en los últimos años: su salud mental. El delantero, visiblemente afectado tras el penalti fallado en el último partido de la selección, ha hecho un ejercicio de honestidad que ha conmovido a muchos.

"Yo lo tenía todo: una mujer e hijos maravillosos, la casa que quiero y el coche que quiero... y de repente se te cae todo de golpe", ha explicado. "No sabes qué hacer, cómo reaccionar". Morata ha hablado de los ataques de ansiedad y pánico que ha sufrido, insistiendo en que es algo más común de lo que se cree: "Ocho de cada diez jóvenes lo tienen. No pasa nada por reconocerlo. No eres débil. Necesitas una persona que te ayude".

Durante la Eurocopa, el jugador ya vivió un episodio similar, y fue entonces cuando entendió la importancia de pedir ayuda profesional: "Si no te abres, lo único que vas a recibir son ánimos, y eso no es lo que necesitas. Necesitas que alguien te dé las herramientas". También ha contado una anécdota significativa: "Me había tomado la pastilla para descansar y no me acordaba. Me quedé dormido jugando a la Play con mis compañeros, y ellos se dieron cuenta de que algo me pasaba".

Morata ha querido lanzar un mensaje a los más jóvenes: "Yo he estado en momentos en los que era mi peor enemigo, con una autoestima muy baja. Lo importante es hablar con especialistas, con las personas". Y ha compartido cómo ha cambiado su forma de actuar: "Ayer fui con mi mujer al Hipercor. En etapas anteriores me habría escondido".

El penalti fallado contra Portugal también ha sido tema de conversación. "Estoy jodido, jodidísimo, cualquier otra cosa es mentira", ha dicho. Pero también ha reivindicado su papel: "Me tocaba tirarlo, lo hice con decisión y estoy orgulloso. Fallé, como puede fallar cualquiera". Sobre el cambio de dirección a última hora, ha confesado: "Tenía muy claro dónde lo iba a tirar, hasta que cogí la carrerilla. No me preguntes por qué lo cambié, no lo sé".

Finalmente, el jugador ha querido recordar que "no todo en la vida es fútbol": "Lo intento dar todo siempre y muchas veces no funciona. Me martirizo, lo paso mal, pero no puedo dejar de vivir. Estoy orgulloso de haberme caído y de volver a intentarlo".