Terelu Campos, una de cal y otra de arena: se reconcilia con 'La familia de la tele', pero se enfrenta a 'Espejo público'

Todo ha ocurrido durante la presentación oficial de 'Santa Lola', la obra de teatro que protagoniza Terelu Campos. Allí se han vivido dos momentos muy distintos: por un lado, su tenso cara a cara con una reportera de 'Espejo público', y por otro, un reencuentro afectuoso con Lydia Lozano para 'La familia de la tele'.

La primera en hablar ha sido la reportera de Antena 3, que intentaba tender puentes tras haber dado una información que Terelu desmintió sobre las invitaciones a su obra de teatro, asegurando que quería "hacer las paces" con la colaboradoradora de '¡De viernes!'. "Yo no tengo ninguna guerra. No entro, no disparo, no participo. Quien quiera ir a la guerra y disparar, ya es problema de cada uno", ha dicho. Al ser preguntada por los comentarios de los colaboradores del matinal de Antena 3, Terelu ha sido tajante: "No sé de qué me hablas. Yo es que veo Telecinco, trabajo para ellos y solo veo Mediaset. Veo 'Supervivientes', 'La favorita 1922', 'TardeAR', 'El diario de Jorge', 'Vamos a ver'…".

Ya en plató, las palabras de la presentadora no han pasado desapercibidas. Miquel Valls contestaba que “no vamos a ninguna guerra, no tenemos armas ni pistolas”, y Gema López añadía que "yo también soy profesional, Terelu. Veo Telecinco, Antena 3, LaSexta… Los profesionales tenemos que ver y escuchar todo para estar al día, sobre todo cuando hablan de nosotros".

Muy diferente ha sido su encuentro con Lydia Lozano. Nada más verla, Terelu la abrazó con una sonrisa. Tras responder a sus preguntas, le pidió quedarse para una charla más íntima. “Yo no he tenido problemas con ninguno de vosotros. Ostras, hemos sido compañeros”, le dijo.

Lydia ha reconocido que le había dado “mucha caña”, y Terelu ha respondido con emoción: “Cuando os he dicho que os quiero, lo he dicho de verdad. Me hubiera gustado que algunos o algunas lo hubieran dicho de verdad también. Yo he sentido que no era así y me da una pena horrorosa”. La escena ha terminado con un abrazo y una última declaración: “Soy la tía menos rencorosa del mundo”.