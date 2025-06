'La familia de la tele' cae a la sexta opción: se ve superada por La 2

La situación del magacín vespertino de La 1 sigue siendo preocupante. Aunque el contenedor de 'La familia de la tele' logra un 8,9% de cuota total, el tramo correspondiente al magacín se queda en un 5,6%, lo que lo relega a la sexta opción de su franja, superado incluso por La 2, que anota un 5,7%.

En el horario estelar, 'Supervivientes: Tierra de nadie' mantiene su dominio con un sólido 20,8%, mientras Antena 3 recupera impulso con la serie 'Renacer', que vuelve a alcanzar el doble dígito y firma un 11%. Por su parte, La 1 mejora sus resultados del martes pasado con 'That's My Jam: Que el ritmo no pare', que sube hasta un 9,7%. Cuatro resiste con 'Código 10', que marca un 5,9%, a la vez que laSexta opta por cine con 'No te preocupes, querida', alcanzando un 5%.

En el access prime time, 'El hormiguero' lidera con claridad con un 16,8%, dejando a 'La revuelta' en segunda posición con un 12,1%. La noche se completa con buenos datos para 'Cifras y letras' (6,8%), 'First Dates' (7,3%) y 'El intermedio' (6,6%).

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.468.000 (12,1%)

That’s my Jam: 856.000 (9,7%)

Antena 3

El hormiguero: 2.052.000 (16,8%)

Renacer: 818.000 (11%)

Telecinco

Supervivientes: Tierra de nadie express: 1.373.000 (11,2%)

Supervivientes: Tierra de nadie: 1.321.000 (20,8%)

laSexta

El intermedio: 802.000 (6,6%)

El taquillazo “No te preocupes, querida”: 360.000 (5%)

Cuatro

First Dates: 632.000 (5,9%)

First Dates: 886.000 (7,3%)

Código 10: 386.000 (5,9%)

La 2

Cifras y letras: 434.000 (4,1%)

Cifras y letras: 778.000 (7,2%)

Imma Tataranni: 256.000 (2,1%)

Imma Tataranni: 283.000 (2,9%)

Imma Tataranni: 110.000 (1,8%)

LATE NIGHT

La 1

That’s my Jam: 176.000 (3,9%)

La noche en 24h: Portada: 74.000 (3,1%)

Antena 3

Renacer: 194.000 (5,7%)

laSexta

Cine “Cada respiro que das”: 100.000 (3,7%)

La 2

Imma Tataranni: 71.000 (1,9%)

Conciertos Radio 3: 23.000 (1,1%)

TARDE

La 1

La familia de la tele: 5,6%

Valle Salvaje: 743.000 (9,7%)

La Promesa: 950.000 (13,5%)

El club de La promesa: 550.000 (7,9%)

El cazador stars: 435.000 (5,9%)

Aquí la Tierra: 877.000 (10,3%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.316.000 (14,5%)

Y ahora, Sonsoles: 844.000 (11,6%)

Pasapalabra: 1.720.000 (21%)

Telecinco

Tardear: 774.000 (9,4%)

El diario de Jorge: 728.000 (10,4%)

Reacción en cadena: 675.000 (8,4%)

laSexta

Zapeando: 632.000 (7,1%)

Más vale tarde: 489.000 (6,8%)

Cuatro

Todo es mentira: 590.000 (7,1%)

Lo sabe, no lo sabe: 347.000 (5%)

La 2

Saber y ganar: 659.000 (7,1%)

Grandes documentales: 364.000 (4,4%)

Documenta2: 172.000 (2,4%)

Malas lenguas: 365.000 (4,9%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 250.000 (13,6%)

Mañaneros 360: 336.000 (11,7%)

Mañaneros 360: 620.000 (7,7%)

Antena 3

Espejo público: 308.000 (13%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 886.000 (19,8%)

La ruleta de la suerte: 1.663.000 (23,1%)

Telecinco

La mirada crítica: 167.000 (10%)

El programa de AR: 290.000 (13,7%)

Vamos a ver: 409.000 (12,9%)

Vamos a ver más: 692.000 (10,5%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 198.000 (14,3%)

Aruser@s: 362.000 (18%)

Al rojo vivo: 336.000 (10,1%)

Cuatro

¡Toma salami!: 3.000 (0,3%)

Alerta cobra: 21.000 (1,2%)

Alerta cobra: 37.000 (1,8%)

En boca de todos: 162.000 (5,6%)

La 2

That’s English: 5.000 (0,8%)

Inglés en TVE: 9.000 (1,1%)

Turismo rural en el mundo: 8.000 (0,7%)

Bosques de rivera: 25.000 (1,5%)

Agrosfera: 13.000 (0,7%)

Aquí hay trabajo: 10.000 (0,5%)

La aventura del saber: 21.000 (1%)

Documenta2: 29.000 (1,3%)

Culturas 2: 18.000 (0,7%)

Jeopardy: 79.000 (2,4%)

El cazador: 85.000 (1,5%)

El cazador: 151.000 (1,7%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.084.000 (22,4%)

Telediario 1: 1.043.000 (11,2%)

Informativos Telecinco 15h: 996.000 (10,7%)

laSexta Noticias 14h: 732.000 (9,2%)

Noticias Cuatro 1: 462.000 (6,4%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.953.000 (19,1%)

Telediario 2: 1.124.000 (11,2%)

Informativos Telecinco 21h: 818.000 (8%)

laSexta Noticias 20h: 513.000 (6,7%)

Noticias Cuatro 2: 388.000 (5,1%)

Matinal

Telediario matinal: 121.000 (15,8%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 166.000 (14,5%)

El Matinal (Telecinco): 141.000 (11%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,6%), Telecinco (11,4%), La 1 (9,7%), laSexta (7,1%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,4%).

Mensual: Antena 3 (12,8%), La 1 (12,1%), Telecinco (9,9%), laSexta (6,5%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,1%).