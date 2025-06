Bertín Osborne se confiesa sobre sus próximos pasos en televisión e incluso se plantea abandonar la música para siempre: "Quiero hacer una gira de despedida"

Bertín Osborne se encuentra en un momento clave de su carrera. Mientras forma parte de la nueva temporada de 'Tu cara me suena', el cantante y presentador ha revelado en declaraciones exclusivas a YOTELE que su futuro profesional está aún en el aire. "Sigo en Canal Sur, con mi programa de siempre. Ya he grabado los dos primeros, ayer y antes de ayer", confirmó. Pero la gran novedad es que, tras el verano, tendrá que tomar una decisión importante: "Tenemos dos o tres ofertas de cadenas para hacer programas de prime time en cadenas nacionales. Cuando pase el verano decidiré lo que hago".

Lo que sí parece tener claro es que ha llegado el momento de despedirse de los escenarios. "Me apetece hacer una gira. Una gira de despedida. En España y en cuatro o cinco países de América. Y probablemente dejarlo. Porque eso sí que te lleva mucho tiempo", afirmó. Osborne reconoce que el panorama musical ha cambiado y que ahora se siente más centrado en su faceta empresarial: "La música ha cambiado, la gente ha cambiado… Estoy muy metido en temas empresariales y me quita muchísimo tiempo".

Sobre la televisión, no descarta volver a un formato muy conocido para él: "'Mi casa es la tuya' me encantaría hacerlo otra vez. La verdad que sí". No obstante, asegura que de momento no hay planes concretos al respecto: "No, no, de momento no, pero me encantaría hacerlo".

Respecto a su paso por Antena 3, Bertín confirma que será temporal: "Yo termino en Antena y me voy para Sevilla. No sé lo que pasará. En principio no voy a hacer nada hasta después del verano". Y añade que entre las ofertas que maneja hay dos cadenas nacionales interesadas: "Tendré que ver cuál es la que más me divierte, porque yo televisión hago la que me divierte. Me divertiría hacer algo en una nacional, en invierno. Que no me afectara a Canal Sur. De Canal Sur no me quiero ir. Llevo cinco años ya y estoy ahí encantado".