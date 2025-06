El culpable de la excomunión de Samuel quedará al descubierto en lo nuevo de 'La promesa'

Avance del capítulo 612 del lunes 9 de junio

Alonso obliga a Curro a disculparse ante don Lisandro por haberle hablado de manera inadecuada. El muchacho lo hace, pero dolido, y se lo reprocha al marqués. Manuel zanja la deuda de Toño y le pide que haga lo posible por recuperar a su mujer y sus hijos, pero este se niega. Adriano, tras lo sucedido en el bautizo, vuelve al palacio para reposar. Leocadia, por su parte, le afea a Catalina y Martina que despidieran a Petra sin habérselo consultado. Por ello, Alonso les pide a las chicas que respeten la autoridad de la señora. Ricardo le muestra a Rómulo la pulsera con la esmeralda que encontró y el mayordomo le encarga que descubra de dónde ha salido. Ricardo reúne al personal, pero no saca nada en claro. Curro está realmente abatido tras la muerte de su madre, sin embargo, Rómulo le dice que debe volver al trabajo, por orden del señor marqués.

Avance del capítulo 613 del martes 10 de junio

La muerte de Eugenia sigue clavada en Curro como un puñal. Solo Ángela tiene en su mano calmar tanto dolor. Adriano continúa con su recuperación y Emilia y Catalinatoman una decisión que no es del gusto del muchacho. ¿De qué se trata? Samuel insiste en preocuparse por la situación de Petra, pero nadie parece tener conocimiento de dónde está… ni interés. Lisandro cambia su actitud con Adriano de manera radical. El duque sorprende a todos revelando que pretende obsequiar al labriego. Un obsequio personal es lo que alegará Pía que es la misteriosa pulsera de esmeralda para tratar de recuperarla. ¿Se tragará Ricardo semejante mentira?

Avance del capítulo 614 del jueves 12 de junio

Manuel le cuenta a Simona que ha descubierto que, en realidad, Toño y Norberta no están casados. La cocinera, afectada, se lo cuenta a Candela. Leocadia le afea a Ángela el abrazo que le dio a Curro y consigue que Alonso hable con su hijo para exigirle que mantenga las distancias con la señorita. Lisandro se niega a contar cómo pretende agradecer a Adriano lo que hizo por él, pero el marido de Catalina prefiere rehuirlo. Rómulo y Emilia reconocen ante Pía y Ricardo que están juntos. Manuel y Toño reciben una misteriosa carta. ¿De parte de quién? Pía se cuela en el despacho para recuperar la pulsera que compraron en la joyería Llop y, junto a Lope, hace un inquietante descubrimiento. Samuel asegura que no fue Petra quien mandó la carta que le delataba, pero no da más explicaciones y rehúye a sus compañeros. María Fernández se enfrenta a él y Samuel le hace una sorprendente revelación.

Avance del capítulo 615 del viernes 13 de junio

El verdadero culpable de la excomunión de Samuel no es la persona que María Fernández esperaba. La doncella insta al sacerdote a contar la verdad al resto del servicio. Lope, Curro y Pía siguen en busca de la verdad detrás de la misteriosa joya que contenía el veneno y se ven obligados a tomar una drástica decisión: ¡probar el químico para cerciorarse de que es cianuro! Inesperada es la insistencia de Lisandro en obsequiar a Adriano por salvarle la vida. Catalina y su marido se quedan a cuadros cuando descubren cuál es el “regalo” que el duque tiene preparado para ellos. Cuando descubren que Rómulo y Emilia se darán una oportunidad, los cocineros admiten ante la enfermera que han notado al mayordomo muy raro últimamente. Leocadia se cansa de las muestras de afinidad entre Ángela y Curro y toma una decisión demoledora para la joven.