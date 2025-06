Yenesi afrontó su abandono de la semana pasada y pasó página con su actuación: "Es mejor que cualquier punto o premio"

Yenesi afrontó anoche su hartazgo de la semana pasada, que la llevó a abandonar el plató del programa, harta del jurado: "Creo que a nivel imitación, ni una sola semana, quizás una con Kate Ryan, no he imitado bien. El resto me he dedicado a imitar, que creo que es de lo que va este programa. Creo que ni esto es La Voz, ni Operación Triunfo", decía cabreada.

Al verla esta semana, Manel Fuentes ha querido lanzar una primera broma para hablar sobre la polémica: "Como hemos visto hace un momento, I’m still standing, sigo aquí. Hubo algún momento en la gala pasada en la que te vimos con un disgusto".

"Es que tuve una incontinencia", decía entre risas la intérprete de 'Mariliendre', que dejó atrás la polémica para ponerse en la piel de Bibi Andersen.

Y fue su actuación la que le hizo pasar página y reconciliarse con el programa por lo que significó para ella hacer un homenaje a una artista importante para el colectivo trans: "Es para mí un honor rendir homenaje a Bibi Andersen. Una persona tan importante para el colectivo trans, que ha dado tanta visibilidad en una época donde era muy dificil". "Gracias a ella mucha gente se sintió identificada y si alguien en casa se siente identificado conmigo, eso es mejor que cualquier punto o premio que me pueda llevar aquí", finalizó, arrancando el aplauso de público.