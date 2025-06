Carlo Costanzia señala a Susanna Griso desde 'De viernes': "No lo entiendo para una profesional de este nivel"

Hace unos días conocíamos que Pietro y Rocco Costanzia habían sido condenados por intento de homicidio y 'De viernes' ha aprovechado esta sentencia para sentar a su padre, Carlo Costanzia, en el plató de Telecinco.

Sin embargo, la entrevista al suegro de Alejandra Rubio vivió un momento inesperado cuando desde el plató de Mediaset, el entrevistado señaló a Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público'.

"Hizo una entrevista hace un año y medio a mi hijo que, a mi parecer, fue muy correcta, muy bonita y muy empática. Siempre ha hecho periodismo serio, de alto nivel, pero cuando dice que 'el padre se lo haga mirar' (...) Lo que a mí me ha dejado perplejo ha sido 'qué mal ha hecho lo de ser padre'. Que una profesional se permita decir en televisión que yo he hecho mal en ser padre, como diciendo que siendo estéril habría hecho un favor a la sociedad, me parece un comentario que no lo entiendo para una profesional de este nivel", comenta Costanzia.

Además, el italiano también aprovechó para cargar contra la copresentadora del programa, Gema López, por la manera de tratar su absolución en el caso: "Como diciendo que a ver si me van a acusar otra vez porque no le ha gustado el hecho de que yo haya quedado absuelto".