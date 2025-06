Àngel Llàcer recoge su premio Diversa, con anécdota de cuando presentó su primer novio a su familia: "Ya no me siento mal por ser homosexual"

El madrileño hotel VP Plaza España Design ha vuelto a acoger los Premios Diversa, organizados un año más por JN Global Project, que celebran su novena edición consolidándose como una de las citas más destacadas en el calendario de la diversidad, la visibilidad y los derechos LGTBIQ+ en España.

Una vez más, la gala presentada por Minerva Piquero y Beatriz Jarrín reconoció a instituciones y figuras clave de la cultura, el arte y el activismo que han contribuido de manera significativa a la visibilización y normalización del colectivo en distintos ámbitos sociales, como la actriz Karla Sofía Gascón, la diseñadora Ana Locking, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el polifacético Àngel Llàcer.

En el momento de recoger el premio, el actor y presentador, presidente del jurado de 'Tu cara me suena', dio un emotivo discurso en el que se ganó el silencio del resto de invitados, que le escuchaban atentamente, y su aplauso al final de su exposición. "Ha habido un momento clave en mi carrera, justamente haciendo 'La Jaula de las Locas', cuando mi personaje cantaba Soy lo que soy. Era una canción al final del primer acto que dejaba al público patidifuso. De golpe la gente pensaba: ¡Caramba! Este frívolo de la tele quizás no lo es tanto. Ahí yo lo único que hacía era enseñarme sin ninguna máscara. Ahí la gente me quería. ¿Y sabéis por qué? Porque la gente ama lo auténtico", comenzó diciendo.

"La verdad es muy poderosa. Y con eso quiero llegar a la mentira que muchas veces las personas gays tenemos que aceptar como verdad. Y me refiero en mi caso a mi adolescencia, aunque tengo que decir que yo tampoco me he ocultado tanto. Cierto es que, por ejemplo, con mi familia no podía ser quien yo soy. Os cuento: yo a los 19 años tenía un novio que me duró hasta los 34 y mi familia nunca lo trató como mi pareja hasta que, a los 27, tuve que reunir a mis padres para decirles lo que era evidente. No es que ellos hayan sido unos malos padres, pero quizás no tenían las herramientas para entender que su hijo tenía un novio del mismo sexo. Y esto lo digo, no por mi, pero sí para los que sois padres y madres. No hace falta hacer sentir mal a un chaval con frases simples como "vendrá con un amigo" (que siempre era el mismo). Muchos de los que estamos aquí lo hemos pasado mal simplemente por ser quienes éramos. Por eso este premio no lo rechazo, sino que lo acepto con felicidad y orgullo porque al fin y al cabo sí que quizás hay un trabajo que no es fácil, que es ser quien uno es".

Y remató con un dardo: "Ya no me siento mal por ser homosexual, pero redactando este discurso he ido con pies de plomo. Las personas con cierta popularidad tenemos miedo a que se tergiverse la realidad. E igual que los que sois padres y no tendríais que hacer sentir mal a vuestros hijos, algunos periodistas no tendríais que hacernos sentir mal por conseguir un click. Es peligroso porque al final acabamos creando una sociedad donde nadie se atreve a ser auténtico y a dar ejemplo de diversidad. Recordad que cuando somos auténticos, nos amamos. Pues dejad que lo seamos… ¡y amémonos más!", concluyó.