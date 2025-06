Bertín Osborne desmiente el rumor más surrealista de 'Tu cara me suena': "Me tocará una mujer"

Bertin Osborne ha sido uno de los muchos famosos que ha acudido a la multitudinaria fiesta de Casa Mó, de Multiópticas. El cantante, que actualmente participa en 'Tu cara me suena', ha concedido una entrevista exclusiva a YOTELE para comentar su paso por el exitoso talent show de Antena 3 y desmentir algunos rumores sobre si participación que circulan en los últimos días, como que tendría firmada una cláusula por contrato para no teber que imitar a ninguna mujer.

YOTELE: Llevas unas semanas participando en 'Tu cara me suena'. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Estás disfrutando?

BERTÍN OSBORNE: A ver, me lo estoy pasando bien. Ya le he cogido el punto. Las primeras dos o tres semanas fueron complicadas, pero ya a partir de la tercera, bien. Me ha encantado.

Y: ¿Qué te ha costado más? ¿La rutina de ensayo, maquillaje y demás, o la actuación en sí?

B. O.: No, eso no, porque lo hacen todo tan agradable... Son unas gentes tan encantadoras, que la verdad es que no me ha costado ningún trabajo, la verdad. Eso no me cuesta trabajo porque lo hacen fenomenal. Además lo hacen intentando agradar y tal, con lo cual hay que darle las gracias. Lo que me ha costado más es que yo no me he maquillado nunca en mi vida. Y las dos o tres horas de maquillaje, pues eso es lo que no llevaba muy bien los primeros días. Luego hasta eso también, el cuerpo se acostumbra a todo. Con lo cual le he cogido el punto también a eso.

Y: ¿Qué artista de los que has hecho te ha gustado más?

B. O.: Yo soy heavy. Aquí donde me ves, soy heavy. El de Kiss lo disfruté como nadie. Me divertí muchísimo.

Y: ¿Te ha costado hacer alguno en concreto?

B. O.: Sí, sí. Bueno, me han dado algunos que están fuera de lo que yo hago normalmente y claro que te cuesta. Cuando tienes que, no sé, hacer alguno en falsete o algo complicado. Pero bueno, me lo he pasado bien en todo, la verdad.

Y: ¿Te va a tocar hacer alguna mujer?

B.O: Estoy seguro que va a ser que sí. Me tocará una mujer.

Y: De momento no ha pasado.

B. O.: No, pero estoy seguro que los dos que quedan, uno cae. De los dos que quedan, estoy seguro que me toca una mujer. Siempre hay tontos que dicen que tengo una cláusula que dice que no puedo, pero eso es absolutamente mentira. Eso es lo que te cabrea al final.

Y: Está habiendo polémica este año con las puntuaciones. Yenesi se ha llegado a ir del plató enfadada...

B. O.: Yo la entiendo a ella. Lo de las puntuaciones es que Yenesi, la pobre, trabaja una barbaridad, ensaya una barbaridad... Lo hace bien, mejor de lo que ella tendría que hacerlo. Pero hay tres o cuatro o cinco que cantan de pelotas. Y hacen coreografías y ensayan los bailes. Yo no he bailado en mi puñetera vida. Y entonces yo voy y canto. Pero Yenesi me dice "joder, Bertín, es que cantas... Lo has cantado muy bien, pero no has imitado". Digo, "es que no sé imitar, coño". Para un actor es más fácil, pero para mí, inconscientemente, me voy a mi voz. Y entonces es muy difícil.