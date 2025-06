Melody, contundente en ‘El Hormiguero’: "Por supuesto que estoy en contra del genocidio y de todas las guerras"

Melody tira de humor para valorar su mala posición en Eurovisión

El humor nunca falta en las declaraciones de Melody: "Nunca fui a Eurovisión pensando que iba a ganar, siempre tuve los pies en el suelo. Pero íbamos con una actuación muy exigente, sobre todo a nivel vocal, y salí muy satisfecha del escenario. Y no quedamos tan mal, quedamos terceros por detrás (Risas). Tengo un sentido del humor bastante elevado, no tengo mal perder. Hay cosas que me hubiera gustado hacerlas de otra manera... me dolió mucho no hacer cosas que no me dejaron hacer, como por ejemplo el principio. Porque esto era el suelo de mi vida. Pero saco la parte positiva y me ha conocido mucha gente gracias al festival".