‘Supervivientes’ rompe su silencio: muestra las imágenes completas del estallido de Montoya tras las graves acusaciones de Escassi

‘Supervivientes 2025’ ha vivido este martes uno de sus momentos más delicados. Tras días de tensión por las acusaciones de Escassi contra Montoya, a quien señaló de haber protagonizado un supuesto episodio violento hacia Anita Williams, el reality decidió emitir por fin las imágenes completas de lo ocurrido. Lo hizo en directo, ante los concursantes, por primera vez con un monitor en La Palapa.

Carlos Sobera, conductor de ‘Tierra de Nadie’, abrió la gala dejando claro que el programa no tiene nada que ocultar. “Vamos a ver todo lo que sucedió, cronológicamente, sin cortes, para despejar cualquier duda. En ‘Supervivientes’ nunca permitiríamos un hecho como el que se insinuó”, aseguró. Acto seguido, se dirigió a los concursantes: “Decíais que estábamos ocultando información. Eso es rotundamente falso”.

La secuencia mostró el momento exacto en que Montoya, visiblemente alterado, estalla en la playa mientras Anita trata de calmarlo. Se ve cómo el concursante lanza una piedra lejos de ella, grita insultos contra el grupo —“hijos de puta”, no “puta” como se había dicho— y cómo Anita, preocupada, pide asistencia médica al cámara: “¿Podéis llamar al doctor? Por favor, Chus, por favor”.

El vídeo fue revelador: no hubo agresión física contra Anita. Aun así, Montoya se encontraba fuera de control. Sobera explicó por qué el programa no emitió antes estas imágenes: “Queríamos proteger un momento crítico de un compañero. La escena no alteraba la narración de los hechos y el programa siempre vela por vuestra integridad y la de vuestras familias. Siempre os protegemos al máximo”.