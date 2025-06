'MasterChef' se justifica sobre el fichaje de Rosa Benito en la edición Celebrity: "Es actriz"

La elección de Rosa Benito como concursante de la próxima edición de 'MasterChef Celebrity' ha generado reacciones divididas. Y es por ello que durante el encuentro 'Crossover' de la Academia de Televisión, el periodista Aurelio Manzano cuestionó el cambio de rumbo del talent culinario al incluir perfiles conocidos por su vinculación al mundo del corazón.

“Yo que he sido muy fan de 'MasterChef', ahora he visto que ha dado un vuelco. Ahora tienes personajes que son netamente del mundo del corazón. Esos personajes antes eran impensables”, planteó Manzano, provocando la intervención directa de Macarena Rey, CEO de Shine Iberia y responsable del formato.

“Evidentemente nosotros hacemos los castings cada año y todos son diferentes. Este año, el cliente nos ha pedido que metamos algún perfil más popular, por decirlo de alguna manera”, explicó Rey, que defendió el fichaje de Rosa Benito con un argumento claro: “Rosa Benito es una señora que lleva dos años como actriz, está haciendo una obra de teatro que se llama 'Las pensionistas' y está trabajando en eso. Te puede gustar o no”.

En el debate también se abordó el papel actual de la prensa del corazón en la televisión. “La sociedad ha cambiado y eso también afecta a los contenidos. Se está viendo ahora, lo siento por decirlo, pero se está viendo con 'La familia de la tele'. Cuesta, está costando mucho, porque ese tipo de contenido ya no tiene el mismo interés”, añadió Rey.

La directora de Shine Iberia recalcó que el programa de TVE no busca escándalos ni polémicas: “Somos súper amables editando, no buscamos hacer sangre sino enseñar a la persona. Rosa Benito me ha sorprendido. Me parece una señora, una madre, una ama de casa que se ha reinventado a sí misma”.