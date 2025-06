Antena 3 lidera un mes más frente a La 1, que supera de nuevo a Telecinco

Mayo vuelve a ser cosa de Antena 3. El canal principal de Atresmedia se mantiene como el más visto con una media del 13,3%, igualando su cuota del mes anterior. Esto lo consigue en gran parte gracias a su férreo day time. Y es que Antena 3 destaca especialmente en la sobremesa y la tarde con sus seriales y concursos, además de sus servicios informativos que rara vez caen por debajo del 20%. Del mismo modo, tampoco tiene rival en prime time, pues la dupla que conforman 'El Hormiguero' y la segunda edición de 'Antena 3 Noticias' impulsan lo suficiente el prime time de la cadena para asegurarles el liderazgo de su franja. A esto se suma el buen rendimiento que tiene la cadena con sus seriales turcos y especialmente 'La Voz Kids' y 'Tu cara me suena'.

Con este buen rendimiento, la cadena lidera la mañana con un 12,2%, la sobremesa con un gran 17,6%, las tardes con un 11,2% y el prime time con un 14%.

En segunda posición está La 1 de TVE, que experimenta una fuerte crecida hasta el 10,4% (+1,3 respecto al mes anterior) gracias en gran parte al buen rendimiento de sus mañanas, sus series diarias, sus apuestas de prime time y 'Eurovisión'. Esto provoca que la cadena anote su mejor mes de mayo desde 2018.

Y en la otra cara de la moneda está Telecinco, que acusa una importante caída has el undígito, anotando un 9,8% (-0,7 respecto al mes anterior). La cadena lidera el late night y el target comercial, gracias en gran parte al extraordinario rendimiento de 'Supervivientes' y su tardía hora de finalización. No obstante, las buenas cifras del reality no son suficientes para destacar la debilidad de la cadena en las tardes y en el resto de noches en las que no se emite el reality.

En su particular batalla, laSexta (6,5%) sigue superando a Cuatro (5,9%). La primera destaca de una forma arrollada durante las mañanas gracias al programa de Alfonso Arús y se mantiene con buenos datos durante el resto de la jornada. Cuatro, por su parte, alcanza buenas cifras en la tarde y el prime time, haciendo especial hincapie en los fines de semana, donde alcanza datos muy por encima de la media habitual de la cadena.