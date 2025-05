Yenesi abandonó el plató de 'Tu cara me suena', harta del jurado del programa: "Me voy"

Lo adelantábamos la semana pasada y anoche lo pudimos ver en Antena 3: Yenesi abandonó el plató de 'Tu cara me suena', harta de las puntuaciones del jurado. "Me voy", decía mientras pedía disculpas y salía fuera del set de grabación del programa.

La artista se puso en la piel de Britney Spears, pero no conquistó a los jueces a pesar de que Llàcer pidió "buena nota" para la concursante. Al ver las valoraciones, que sumaban un total de 20 puntos, Yenesi estalló.

"Lo siento, se que es muy difícil... Pero creo que a nivel imitación, ni una sola semana, quizás una no he imitado bien. El resto me he dedicado a imitar. Y creo que esto no es 'La Voz' ni 'Operación Triunfo'", se quejaba la actriz de 'Mariliendre'.

Pese a que Bertín Osborne y Flo intentaron consolarla, la concursante se levantó del sofá enfadada y anunció su marcha: "Lo siento, me voy", decía mientras se veía como abandonaba el estudio.

Los jueces siguieron valorando a los concursantes, pero Chenoa quiso restar importancia al enfado de Yenesi y justificar la labor de sus compañeros y de ella misma: "La competencia es feroz. Sois muy autocríticos con vosotros mismos, y hay que recordar que aquí nos venimos a divertir, a explorar... La puntuación no es tan tan tan importante. Entiendo el trabajo, pero somos mayorcitos para tener autocrítica y para saber que cuando vemos una actuación mejor que la tuya decir 'jolín, qué lastima me van a clavar el 4'. Yo he estado ahí sentada, me he comido un 4 y he dicho 'no pasa nada, la semana que viene muchísimo mejor'".

Manel Fuentes también quiso calmar las aguas, ya con Yenesi de vuelta en el plató: "Es maravilloso ver a todos los artistas que estáis con nosotros, cómo lo sentís. Toda la sensibilidad a veces se expresa de una manera y a veces de otra, pero es fruto del talento y de darlo todo todas las noches", decía antes de lanzar un mensaje de ánimo al jurado, dando fe "de su profesionalidad, su cariño, su talante y de la dificultad que tiene estar ahí".