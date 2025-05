Plex se ríe de 'Tardear' después de que el programa demostrara la veracidad de la llamada de su exnovia: "Me disculpo... absolutamente con nadie"

El cruce entre el creador de contenido Plex y el programa 'Tardear' ha sumado un nuevo capítulo. Después de que el espacio de Telecinco pidiera públicamente una disculpa por haberles acusado de inventarse una entrevista con su exnovia, Uxue, el youtuber ha respondido, pero con ironía y música.

Todo comenzó cuando 'TardeAR' aseguró haber hablado con Uxue, quien supuestamente habría confirmado que Plex la dejó "de un día para otro por Aitana". Sin embargo, poco después, la joven negó haber hecho esas declaraciones. El streamer, basándose en sus palabras, acusó al programa de mentir: "Se han inventado en televisión una exclusiva que se supone que ha dicho mi ex, pero que ella me ha dicho que es todo mentira", explicó en redes sociales. En respuesta, el programa mostró la grabación de una llamada con Uxue y recuperó una declaración posterior de ella donde reconocía haber hablado del tema, aunque "sin saber que se iba a publicar". Con estas pruebas, el equipo de Frank Blanco y Verónica Dulanto pidió a Plex que rectificara sus acusaciones.

La contestación del youtuber llegó en su último vídeo de YouTube. Sentado en su coche antes de emprender viaje de Murcia a Madrid, Plex se dirigió a sus seguidores: "Telecinco me ha pedido en el programa de hoy que me disculpe por todo lo que dije". Haciendo una pausa dramática, añadió: "Creo que tienen razón, quiero disculparme". Acto seguido, lanzó un mensaje con tono sarcástico: "Estoy tan arrepentido de que estas personas mayores se pasen la tarde en una mesa hablando de las relaciones de un chaval de 22 años que les he hecho una canción como disculpa".

Entonces, puso en la radio la canción 'Los dioses' de Anuel AA y Ozuna, que incluye la frase: "Quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón para decir que me disculpo absolutamente con nadie. ¡Nosotros somos los dioses!". Antes de despedirse, recomendó a su audiencia escuchar nueva música en Spotify, en una posible alusión al lanzamiento de ‘Cuarto azul’, el nuevo disco de Aitana.