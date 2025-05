El monumental cabreo de una soltera de 'First dates' al hablar de su edad termina en un abandono del programa: "Me tocas los cojones"

Ni el chaleco de Edison ni los 20 euros sobre la mesa pasaron desapercibidos en la última cita de 'First Dates'. El encuentro entre Andrea y el repartidor alicantino terminó por los suelos después de una decisión final cargada de reproches, desplantes y acusaciones cruzadas que acabaron con la soltera saliendo del restaurante visiblemente molesta.

"Tu chaleco me ha parecido de cayetano de pueblo. Es horrible", le soltó Andrea nada más empezar su valoración. Pero lo que más le dolió no fue el estilismo, sino el gesto económico: "No me ha gustado nada que hayas puesto los 20 euros sin decir nada de pagar a medias. Me ha parecido muy poco caballero por tu parte".

Edison intentó justificar su look –"el chaleco lo he estrenado hoy"–, pero el clima ya era irrespirable. Cuando trató de achacar la falta de feeling a la diferencia de edad, la reacción de Andrea fue fulminante: "No te metas con la edad. Eso sí que no. Me tocas los cojones. Me estás diciendo que por la edad tú te vistes mejor... Perdona, tengo 40 años y los tengo superbién puestos".

La tensión se volvió insostenible. "De una persona que me saca el tema de la edad, no me iría ni de copas. Con esa pinta te vas a ir a la mierda", sentenció Andrea antes de levantarse y marcharse del programa sin mirar atrás, dejando plantado al que había sido su compañero de mesa.