Derrumbe histórico de las tardes de La 1 por culpa de 'La familia de la tele', que no toca fondo y provoca mínimos de 'Valle salvaje' y 'La promesa'

'La familia de la tele' se ha convertido en el fracaso más importante de la temporada televisiva. Tras casi un mes en emisión, el espacio de los padres de 'Sálvame' que presentan María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua se muestra incapaz de tocar fondo y sigue perdiendo audiencia día tras día. Este jueves 29 de mayo, llevó al conjunto de la tarde de La 1 a uno de los peores resultados de su historia, con un pírrico 7,7% de cuota de pantalla y 579.000 espectadores.

El magacín anotó un 5,5% y 461.000 seguidores en su tramo emitido en la sobremesa, mínimo desde su estreno, mientras que el que ocupó la recta final de la tarde no pudo llegar ni siquiera a los 400.000 televidentes (395.000) con un 5,7% de share. Los datos son demoledores pero José Pablo López, presidente de RTVE, aseguró ayer en el Congreso que tendría paciencia y no retiraría el programa hasta que pudiera constatar que no existe margen de mejora en estos resultados. Algo que, a todas luces, ya es una evidencia.

No obstante, lo más dramático es que esta situación ya está afectando a las series de ficción vespertinas, hasta ahora incombustibles. Y es que, por los bajos datos que hereda y los constantes cambios de horario, tanto 'Valle salvaje (9,1% y 661.000 espectadores) como 'La promesa' (12,6% de cuota de mercado y 871.000 fieles), anotaron uno de sus peores resultados de las últimas semanas. EN ELABORACIÓN.