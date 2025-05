Sergio Peris-Mencheta habla sin filtros sobre su leucemia: "Tengo algo que agradecerle al dolor físico, y es que me mantiene aquí"

Con 49 años y en pleno auge profesional, Sergio Peris-Mencheta vio cómo su vida se paralizaba en seco tras ser diagnosticado en 2023 con una leucemia de tipo incierto. Su intención era volver a España para recibir tratamiento, pero su estado era tan frágil que tuvo que quedarse en Los Ángeles, acompañado por su familia, que se trasladó para apoyarlo en uno de los momentos más duros de su vida.

“Estoy con dolores y náuseas, pero la cara la tengo mejor, la tez se va aclarando”, ha contado el actor en una entrevista para 'Noticias Cuatro', en la que ha reflexionado con lucidez sobre todo lo vivido. “No recomiendo a nadie pasar por esto, pero no me cambio por el Sergio de antes. Ya que lo he vivido, intento sacarle el mejor partido que pueda”.

Peris-Mencheta recoge este proceso vital en "730 días" (Planeta), un libro que define como “una suerte de memorias” escritas desde el centro del huracán. Lejos del relato médico, el texto aborda su mirada personal al dolor, al paso del tiempo y a lo que se mueve alrededor de quien vive una enfermedad sin certezas. “Tengo algo que agradecerle al dolor físico, y es que me mantiene aquí y ahora. En nuestra mano está aceptar los obstáculos como parte del viaje de la vida”, añade el actor.

Mientras lucha por recuperarse, Peris-Mencheta sigue firme en su compromiso con el arte y la verdad, volcando cuerpo y alma en un testimonio que emociona y conmueve. Por ahora, estrena 'Blaubeeren', una obra que indaga en la banalidad del mal a través de unas fotos inéditas del Holocausto que salen a la luz y enfrentan a varios descendientes de nazis con el pasado de sus familias.