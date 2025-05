Alba Carrillo arremete contra David Broncano por sus bromas sobre Melody: “Ese humor es de primero de cuñado”

La tensión provocada por las críticas de Melody a 'La revuelta' ha traspasado los platós del propio programa y ha terminado dividiendo opiniones dentro de la propia TVE. Este martes, durante la emisión de 'La familia de la tele', Alba Carrillo sorprendió con una crítica directa a David Broncano, a quien acusó de haber bajado el listón en su nueva etapa: “Este humor que ha hecho con Melody es de primero de cuñado. Me gustaría que él y sus guionistas subieran un poco el nivel”.

Carrillo, que coincidió con el presentador durante su etapa universitaria, fue tajante al hablar de su evolución: “Yo estudié con él la carrera, aunque no la terminó. Me gustaba más el Broncano que entró en TVE”. Sus palabras no sentaron bien a Belén Esteban, que la acusó de ser “injusta”. Pero la exmodelo insistió: “Hay que escuchar a la gente, y los datos de audiencia también dicen cosas”.

Mientras tanto, Silvia Intxaurrondo trataba de aportar algo de equilibrio: “Melody puede molestarse y Broncano tiene derecho a bromear. Lo importante es que el público lo vea todo y saque sus conclusiones”. La tensión acabó con Carrillo quejándose del tono del programa: “Es dificilísimo hablar aquí”, dijo, después de que Belén Esteban la interrumpiera constantemente.

Hay que recordar que todo comenzó tras la rueda de prensa en la que Melody denunció sentirse burlada por parte del equipo del programa, después de que bromearan sobre su retirada mediática tras Eurovisión. Aunque no los nombró directamente, las referencias a 'La revuelta' eran evidentes. Broncano, lejos de calmar las aguas, avivó la polémica al declarar: “Melody, no nos vamos a disculpar en ningún momento”. Incluso criticó que la artista mencionara su salud mental, acusándola de usarla como escudo frente a las críticas.