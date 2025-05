RTVE desvela los motivos por los que Chanel no puede quedarse con su chaqueta de Eurovisión

Durante su visita al programa 'Al cielo con ella', Chanel Terrero compartió con el público algunos recuerdos de su paso por Eurovisión 2022, y recordó una de las piezas más emblemáticas de aquella edición: la chaqueta diseñada por Palomo Spain. La prenda, bordada con más de 50.000 cristales de Swarovski, formaba parte del llamativo vestuario que llevó en Turín y que, desde entonces, se ha convertido en uno de los más reconocibles del festival.

En conversación con Henar Álvarez, la cantante confesó que, a pesar de su vinculación emocional con el traje, que volvió a lucir durante las votaciones de Eurovision 2025, no le pertenece. “No me dan la chaqueta. Yo la quiero”, afirmó, provocando que la presentadora hiciera una petición en directo a RTVE para que se la cediera como recuerdo.

La cadena pública ha respondido a esa sugerencia con una negativa. En un comunicado lanzado por la corporación, se ha explicado que "el vestuario de Chanel forma parte del presupuesto oficial que RTVE destina al Festival de Eurovisión, un gasto que está fiscalizado como cualquier otro recurso público. En otras palabras: la chaqueta no puede regalarse, porque pertenece a RTVE".

"Nadie dentro de la corporación tiene la potestad de entregarla, por muy icónica que sea. Aunque la chaqueta pertenece a RTVE, Chanel siempre podrá volver a lucirla cuando quiera recordar su paso por Eurovisión", terminaban de comentar en el comunicado.

El caso contrasta con lo que ocurrió en 2014 con Ruth Lorenzo. Tras su participación en el festival de Copenhague, la cantante murciana recibió como obsequio el vestido que llevó en escena. Fue Sandra Barneda quien le entregó la prenda en 'Hable con ellas', aunque se desconoce si se trataba del traje original, o incluso si fue RTVE quien abonó el dinero del vestido.

A pesar de la negativa, la Corporación ha dejado claro que Chanel podrá volver a utilizar el traje en futuros eventos relacionados con Eurovisión, como ya ocurrió en la edición de 2025, donde ejerció como portavoz del jurado español.