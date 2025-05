Lucas Curotto ('OT 2023') responde a 'Socialité' tras ser grabado trabajando de camarero: "Uno tiene que pagar el alquiler"

Lucas Curotto, exconcursante de 'OT 2023', ha reaccionado con naturalidad y orgullo después de que 'Socialité' emitiese este domingo 25 de mayo un vídeo donde se le mostraba trabajando de camarero. Las imágenes, tratadas con un tono burlesco por parte del programa, generaron críticas en redes sociales y llevaron al uruguayo a pronunciarse en un directo en Instagram para explicar su situación.

Según contaba el uruguayo, “hay veces que no es del todo suficiente, sobre todo hablando económicamente. Uno tiene que pagar el alquiler, tiene que seguir para delante y tiene que seguir viviendo”. Además, añadía que “estoy orgullosísimo, estoy también muy bien de ese lado, la verdad”, asegurando que está contento tanto con su actual empleo como con el cariño que sigue recibiendo del público.

El artista aprovechó su intervención en redes sociales para lanzar un mensaje de ánimo a quienes atraviesan situaciones similares: “Es normal, pasa. Somos un montón los que estamos en la misma. La música es lo más lindo que hay, pero es un camino muy complicado”. Lucas defendió que “no es nada denigrante, ni nada malo” trabajar mientras se lucha por una vocación: “Te caes, te levantas y así es como uno va creciendo”.

Durante el directo, también compartió una noticia positiva: trabajará con la antigua orquesta de Naiara, su compañera y ganadora de OT 2023. “Me junté con Nai, le conté mi situación y ella me dijo que quería darme una oportunidad”, relató agradecido, añadiendo que “estoy muy orgulloso de dónde he llegado y toca seguir currando”.

Para finalizar, el exconcursante subrayó su gratitud hacia el formato que le dio visibilidad: “A OT voy a estar agradecido siempre, por el trampolín que fue, por las puertas que se me han abierto y por poder decir que me dedico a la música. Estoy más motivado que nunca para salir adelante”.