Yenesi estalla de verdad contra el jurado de 'Tu cara me suena': "Esto no es 'La Voz'"

'Tu cara me suena' vivió anoche un momento de tensión entre el público y los miembros del jurado, pero lejos de calmarse, ya sabemos que la próxima gala también deparará un choque con Llàcer, Flo, Lolita y Chenoa, esta vez por una concursante.

La gala, que ya se encuentra disponible en ATRESplayer PREMIUM mostrará a una Yenesi harta de las puntuaciones que obtiene por parte del jurado. La concursante no vio reflejado en las puntuaciones el esfuerzo que había hecho, algo que, a su juicio, lleva pasando toda la temporada.

Yenesi tuvo que imitar a Britney Spears y vio que sus notas estaban comprendidas entre un 4 y un 6, la tiktoker cambió su gesto, agotando su paciencia y estallando de verdad contra el cuarteto de jueces.

"Yo quiero decir una cosa. Vengo todas las semanas, ya lo siento, sé que es muy difícil, creo que a nivel imitación igual una semana no he imitado bien, el resto me he dedicado a imitar. Y creo que esto no es ni 'Operación Triunfo' ni 'La Voz'", comenzaba diciendo arrancando los aplausos del público.

En ese momento, Bertín se ha levantado para consolar a su compañera y Flo ha decidido explicar las bajas puntuaciones: "Yenesi, no tienes que venirte abajo. Esto no es una cuestión de que lo hayas mal o lo hayas hecho bien, es una cuestión de que la competencia es feroz. Hay veces que lo haces muy bien, pero hay otro que lo hace mejor".

"¿Pero Cuándo lo hago bien? Si siempre quedo de las últimas", se quejaba la concursante. "Todas las galas", interrumpía Lolita, mientras el público animaba a la participante. "El público también vota", recordaba Manel Fuentes, animando a la participante a esperar el dictamen de la grada.