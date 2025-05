Ángel Cristo acusó a 'Gran Hermano' de encubrir otra agresión y Santi Acosta tuvo que pararle: "No te he dado la palabra y ahora nos callamos"

Además de la entrevista a Carlo Costanzia, que desveló el evidente distanciamiento que existe entre Terelu Campos y Mar Flores, 'De viernes' sentó anoche en su plató a Ángel Cristo y Ana Illas.

La tensión en la entrevista comenzó a ser visible cuando Santi Acosta le preguntó a la pareja si tenían pensado separarse, sin embargo, la ebullición del conflicto llegaría con la entrada de Javier Mouzo en el estudio.

Mouzo coincidió con la pareja del hijo de Bárbara Rey en 'GH Dúo', donde Ana Illas acusó al gallego de agredirla. Sin embargo, las imágenes del programa mostraron que no hubo agresión y la concursante acabó pidiendo disculpas, algo que repitió anoche en el programa de Santi Acosta y Bea Archidona.

Por el contrario, Ángel Cristo acusó a 'De viernes' de omitir otro vídeo en el que supuestamente Javier golpeaba con "tres palmadas" la pierna de Ana.

"Esto no lo han puesto. No han puesto los golpes, han puesto solo esto [hace el gesto de las caricias]. Quiero saber por qué esto no se ha puesto" decía el hijo de Bárbara Rey mientras le enseñaba las imágenes a Mouzo.

"Ángel, no es lo que diga [Mouzo], es lo que se vio”, interrumpía el presentador, que pedía que el exconcursante de 'Supervivientes' volviera a su asiento. "Santi, no voy a pasar por esto. Esto es lo que no se vio, y ya no lo voy a tolerar. Aquí no se han puesto todas las imágenes", respondió él.

"Si la organización de 'Gran Hermano' hubiese visto cualquier ápice de agreisón, hubiése tomado medidas", defendía Archidona. "Con Arantxa del Sol no tomaron ninguna medida. Estuvo dos semanas cobrando en la isla sin echarla y sabiendo que me había pegado", reclamó Cristo.

Tras el comportamiento del invitado, Javier Bouzo decidió no aceptar las disculpas de Ana Illas porque "dos que duermen en el mismo colchón son de la misma opinión". "¿Tú eres como tu mujer?", le preguntó entonces su excompañera. "Mi mujer es oro a tu lado", respondió él con determinación.

Ángel Cristo no pudo contenerse y mencionó el negocio de la mujer de Javier (Vanessa Bouza) en una plataforma de vídeos eróticos: "Es un modo de vida como otro cualquiera. Te invito a que te suscribas a su canal y disfrutes del contenido", contestó. "Y tú qué miras mientras tanto? Eres un huevón, ojitos locos", le espetó Cristo, obligando a Santi Acosta a intervenir de nuevo. "Ángel, vamos a parar aquí. No vamos a escalar esto más. No te he dado la palabra y ahora nos callamos".