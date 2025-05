Toni Acosta pone límites a Susanna Griso y se niega a hablar de su vida privada: "Antes volvería a ser camarera"

Toni Acosta participó este jueves, 22 de mayo, en el programa 'Espejo público' de Antena 3 para presentar su nuevo libro y durante la entrevista, la actriz fue preguntada por aspectos personales relacionados con su entorno familiar, tras la emisión de unas declaraciones recientes de Raphael, cantante y exsuegro de Acosta, a lo que ella se negó a hablar.

Al plantearle si aceptaría una oferta económica a cambio de hablar sobre su vida privada, respondió: “No, no, no. Yo es que he sido camarera y volvería a serlo antes de dar una exclusiva hablando sobre mi vida”. Añadió que su profesión consiste en “aprenderme un texto, subirme a un escenario, rodar una película, grabar una serie o ahora escribir un libro”. Según añadía Acosta, "lo de contar tu vida como una profesión no lo he entendido nunca, aunque lo respeto".

En el programa se emitió un vídeo en el que Raphael aseguraba que no se plantea retirarse de los escenarios: “Yo no puedo hacer una gira de despedida porque por voluntad propia no me voy a ir nunca. De momento haré un concierto por semana”. Al terminar el vídeo, Susanna Griso comentó en plató: “Me impresiona que vuelva, sobre todo por el diagnóstico que tuvo”. Toni Acosta mantuvo su posición inicial y declinó hacer comentarios sobre el artista: “Yo no voy a responder. Ves, esto forma parte de mi manera de entender esto. Yo le admiro”.

Gema López intervino para destacar la trayectoria de Raphael como referente profesional. Acosta reiteró su postura: “Sí, pero yo, en este momento de mi vida, y por ser coherente con todo lo que estoy hablando, no me toca opinar. Le admiro como artista, le tengo muchísimo cariño, pero no me toca opinar”.

En la parte final de la entrevista, explicó el motivo de su decisión de no hablar públicamente sobre su entorno familiar: “Esto lo hago por respeto, tanto a él y su familia, que es mi familia, por mis hijos, como a mi pareja, que tengo una pareja. No me parece que me toque a mí opinar sobre ello”.