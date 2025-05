Revilla planta cara a Juan Carlos I en 'El hormiguero': "Lo que me exigen es que diga que soy un mentiroso, y eso no lo haré jamás"

Miguel Ángel Revilla reapareció este lunes en 'El Hormiguero' tras el fallido intento de conciliación con el rey Juan Carlos I el pasado 16 de mayo. “Estoy con una paz interior que es lo que a mí me importa, la conciencia tranquila”, aseguró el expresidente cántabro, que confesó que “la cabeza me da mil vueltas” y que necesitaría “un programa de tres horas” para explicarse.

Revilla quiso aclarar que no cobra por ir a televisión: “He utilizado la televisión para salvar a mucha gente”. También relató cómo corrigió a la abogada del emérito durante el acto judicial: “Presupone que soy aforado y no tengo ese privilegio. No los he usado nunca, quiero ser como los demás. Que quede claro. Pedí la palabra, es él el que tiene el privilegio. La abogada se calló, había metido la pata”.

Según explicó, siete de las ocho frases por las que ha sido demandado fueron dichas en ese mismo programa: “Se ve que lo ve como todo el mundo y empezó a tomar nota”. Aunque en su día admiró al monarca, admite que su imagen cambió al conocer ciertas informaciones: “Me hago una imagen que rompe con el modelo que tenía mitificado... Llego a la conclusión de que es cierto. Es verdad que a veces me exceso en el léxico, tendría que haber dicho presunto”.

Sobre la exigencia del emérito, fue tajante: “Lo que me exigen es que diga que he mentido, que soy un mentiroso y eso es muy fuerte. No mentiría en mi vida”. También reveló una conversación reciente con Josep Borrell, que le preguntó: “¿Por qué yo y no esta gente que dice lo que yo he repetido?”. La respuesta fue clara: “Te la ha presentado a ti porque a ti te escucha la gente”.

A la salida del juzgado ya dejó claro que no pensaba rectificar: “Yo no rectifico en nada de lo que mis condiciones personales me hacen pensar que estoy en lo cierto”. Ahora, admite que se sintió impactado: “Me impuso la situación porque iba como ‘reo’, de acusado”. Y lanzó una última reflexión: “En otros tiempos, si llego a decir esto, estaría muerto”.