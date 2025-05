Hecatombe para 'La familia de la tele': enésimo mínimo histórico de audiencias con un paupérrimo 5,2%

Los datos de audiencia de 'La familia de la tele' son completamente insostenibles. Aunque parece que a la dirección de TVE no le supone un problema, el magacín presentado por María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua no toca suelo y sigue encadenando mínimos de audiencia, llegando este martes 20 de mayo a contar con solo 347.000 espectadores y un 5,2% de cuota de pantalla en su tramo entre las 19:10 y las 20:30 horas. Al primero, que va de las 15:54 a las 17:15 horas, no le fue mucho mejor: 553.000 fieles y un 6,4%. También el peor dato desde su estreno.

Por lo que respecta al prime time, Telecinco consigue un nuevo liderazgo en la noche del martes gracias a 'Supervivientes: Tierra de nadie'. El reality firma un 19,3%, mientras que 'Renacer' obtiene un 10,6%. Por su parte 'That's my Jam' se queda con un 9%, a la vez que en los canales secundarios, 'Código 10' sube hasta el 7,5% y '¿Quién quiere ser millonario?' se queda con un 4,3% en laSexta.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.407.000 (11,3%)

That’s my Jam: 790.000 (9%)

Antena 3

El hormiguero: 2.202.000 (17,6%)

Renacer: 830.000 (10,6%)

Telecinco

Supervivientes: Tierra de nadie express: 1.371.000 (10,9%)

Supervivientes: Tierra de nadie: 1.239.000 (19,3%)

laSexta

laSexta Clave: 538.000 (5,6%)

El intermedio: 820.000 (6,6%)

¿Quién quiere ser millonario?: 359.000 (4,3%)

Cuatro

First Dates: 666.000 (6,2%)

First Dates: 827.000 (6,6%)

Código 10: 505.000 (7,5%)

La 2

Cifras y letras: 346.000 (3,4%)

Cifras y letras: 739.000 (6,3%)

El comisario Montalbano: 406.000 (3,5%)

El comisario Montalbano: 180.000 (3,3%)

LATE NIGHT

La 1

That’s my Jam: 214.000 (5,1%)

La noche en 24h: Portada: 80.000 (3,9%)

Antena 3

Renacer: 174.000 (5,3%)

laSexta

¿Quién quiere ser millonario?: 133.000 (4,3%)

Cuatro

El desmarque: Madrugada: 105.000 (5,3%)

La 2

El comisario Montalbano: 83.000 (3,5%)

TARDE

La 1

La familia de la tele: 659.000 (8,9%)

Incluye:

Primer acto: 6,4%

Valle Salvaje: 761.000 (10,3%)

La Promesa: 1.067.000 (15,9%)

Segundo acto: 5,2%

Aquí la Tierra: 884.000 (9,7%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.172.000 (13,2%)

Y ahora, Sonsoles: 729.000 (10,6%)

Pasapalabra: 1.685.000 (21%)

Telecinco

Tardear: 669.000 (8,4%)

El diario de Jorge: 680.000 (10,6%)

Reacción en cadena: 726.000 (9,1%)

laSexta

Zapeando: 634.000 (7,3%)

Más vale tarde: 481.000 (7,1%)

Cuatro

Todo es mentira: 528.000 (6,5%)

Lo sabe, no lo sabe: 326.000 (5,1%)

La 2

Saber y ganar: 619.000 (6,6%)

Grandes documentales: 274.000 (3,5%)

Documenta2: 130.000 (1,9%)

Malas lenguas: 283.000 (4%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 295.000 (15%)

Mañaneros 360: 364.000 (12,6%)

Mañaneros 360: 647.000 (8,2%)

Antena 3

Espejo público: 313.000 (13%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 813.000 (17,6%)

La ruleta de la suerte: 1.578.000 (22,5%)

Telecinco

La mirada crítica: 146.000 (7,8%)

El programa de AR: 246.000 (11,5%)

Vamos a ver: 321.000 (10,2%)

Vamos a ver más: 652.000 (10,1%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 264.000 (17,2%)

Aruser@s: 354.000 (16,9%)

Al rojo vivo: 403.000 (10,9%)

Cuatro

¡Toma salami!: 9.000 (0,6%)

Alerta cobra: 18.000 (1%)

Alerta cobra: 22.000 (1,2%)

Alerta cobra: 49.000 (2,3%)

En boca de todos: 172.000 (5,9%)

La 2

That’s English: 2.000 (0,2%)

Inglés en TVE: 2.000 (0,2%)

Turismo rural en el mundo: 7.000 (0,5%)

Padres en la naturaleza: 38.000 (2%)

Agrosfera: 22.000 (1,1%)

Aquí hay trabajo: 27.000 (1,3%)

La aventura del saber: 15.000 (0,7%)

Documenta2: 22.000 (1%)

Culturas 2: 28.000 (1,2%)

Jeopardy: 40.000 (1,2%)

El cazador: 65.000 (1,2%)

El cazador: 152.000 (1,7%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.107.000 (22,7%)

Telediario 1: 1.064.000 (11,5%)

Informativos Telecinco 15h: 1.000.000 (10,7%)

laSexta Noticias 14h: 769.000 (8,8%)

Noticias Cuatro 1: 490.000 (6,9%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.894.000 (18,4%)

Telediario 2: 1.048.000 (10,3%)

Informativos Telecinco 21h: 856.000 (8,3%)

laSexta Noticias 20h: 580.000 (7,7%)

Noticias Cuatro 2: 348.000 (4,6%)

Matinal

Telediario matinal: 147.000 (16,8%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 174.000 (13,5%)

El Matinal (Telecinco): 113.000 (8%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,3%), Telecinco (10,7%), La 1 (9,9%), laSexta (7,4%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,3%).

Mensual: Antena 3 (13,1%), La 1 (10,6%), Telecinco (9,9%), laSexta (6,5%), Cuatro (5,9%), La 2 (2,8%).