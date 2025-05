El ganador de Eurovisión 2025 arremete contra el "doble rasero" en el festival: "Excluye a unos países y permite a otros en guerra"

Apenas unos días después de convertirse en el vencedor de Eurovisión 2025, JJ ha roto su silencio para expresar su malestar con algunas decisiones del certamen. Aunque no menciona directamente a la Unión Europea de Radiodifusión, el cantante austriaco deja claro su descontento con el trato desigual que, en su opinión, han recibido distintos países implicados en conflictos armados. “Me decepciona mucho que se excluya a algunos países y que se permita participar a otros que están en guerra, y que se provoque algo así, lo cual es muy decepcionante”, declara en una entrevista concedida a La Razón.

El cantante, que arrebató la victoria a Israel por apenas unos votos, se alinea con otras voces críticas como la del representante croata. “La política siempre forma parte de Eurovisión. Quiero decir, es un gran concurso musical en el que se reúnen 37 países. Así que siempre va a haber un aspecto político detrás”, reflexiona JJ. Asegura que le “decepciona mucho que el aspecto político sea el centro de atención en lugar del arte que se presenta”.

Sobre la tensa recta final del festival, JJ recuerda con emoción el momento en que Austria fue proclamada vencedora. “Fue una locura porque fue un momento muy tenso en los últimos minutos, cuando estábamos en la pantalla dividida y todo el mundo estaba muy nervioso. Pero entonces todo el estadio empezó a animar a Austria. Así que ya pensábamos: 'Vale, puede que ganemos'. Y cuando anunciaron que teníamos 178 puntos, todo mi equipo se volvió loco. Fue muy, muy emocionante, literalmente un sueño hecho realidad. Todavía no me lo creo”.

También ha dedicado unas palabras a Melody, representante española: “Sí, su camerino estaba frente al mío, y siempre la oía cantar. Es increíble. Era un poco difícil comunicarnos porque entiendo un poco de español, pero no lo hablo. Así que sabía lo que decía, pero no podía hablar con ella porque no sabía cómo comunicarme. Pero tiene una personalidad muy divertida y es tal y como la ves en el escenario, exactamente igual que detrás del telón. Es la misma persona. Eso es lo que más me gusta de ella”.