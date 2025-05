Melody deja plantada a 'La revuelta', que se mofa de ella por su posición en Eurovisión: "Se ha enfadado"

Melody no acudió finalmente a su cita con ‘La revuelta’, el programa de David Broncano en La 1, previsto para la noche del lunes 19 de mayo. La artista, que llevaba días insistiendo en la necesidad de parar tras el duro golpe que supuso su antepenúltima posición en Eurovisión 2025, había advertido que se tomaría unos días para estar con su familia, recuperarse emocionalmente y reencontrarse con su hijo. Sin embargo, su ausencia en el espacio de entrevistas no fue recibida con comprensión: el equipo de 'La revuelta' no dudó en ironizar sobre su plantón.

"Se ha enfadado, eso ha dicho", comentó David Broncano cuando tocó presentar a la invitada de la noche. "Estaba acordado desde hace dos meses, pero se ha ido a su casa, ha bajado las persianas y esperamos que se recoloque un poco emocionalmente", añadió, mientras Ricardo Castella apuntaba con humor que "se ha confirmado el invitado mientras estabais viendo el preshow". Incluso Grison se sumó al tono irónico: "Se ha visto involucrada en un conflicto internacional".

Las bromas no quedaron ahí. En la sección de Jorge Ponce, el mal resultado de Melody en Eurovisión fue objeto de burla. "Hubo una víctima colateral, que fue Melody", dijo el colaborador. "¿Qué le faltaron, 300 puntos, quizás?", soltó entre risas, mientras Broncano respondía con un sarcástico "Si todo el mundo que no la votó, le hubiese votado...". Todo esto ocurrió antes de revelar oficialmente que Melody había cancelado su participación.

Lo cierto es que la cantante había sido clara desde el principio. En un vídeo publicado tras la final, confesó que necesitaba parar: "Hace dos semanas que no estoy con mi hijo... Me he venido para acá porque lo primero para mí era estar con él". RTVE también respaldó su decisión con un comunicado donde explicaba que la artista quería "coger fuerzas" antes de afrontar su inminente gira. "Esa Diva Tour" continúa, y Melody hablará, pero cuando esté lista.

Mientras tanto, la reacción en redes fue inmediata. Algunos usuarios criticaron su decisión, obviando su derecho al descanso y la presión que ha soportado en las últimas semanas. Otros, sin embargo, recordaron que Melody ha cumplido con creces su papel en Eurovisión y que lo mínimo que merece es respeto, criticando duramente la actitud del programa con la representante española de Eurovisión.