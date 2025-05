Natalia Ferviú responde a Frank Cuesta, del que sufrió un linchamiento, ahora que se descubre su mentira: "El daño ya está hecho"

Natalia Ferviú ha decidido alzar la voz. Tras el sorprendente comunicado de Frank Cuesta en el que reconoce haber construido su personaje sobre mentiras, la estilista ha compartido una dura reflexión en redes sociales recordando el acoso que vivió por parte del presentador y su comunidad de seguidores. "El daño ya está hecho", comienza su escrito, donde deja claro que lo vivido fue un verdadero calvario.

"Lo pasé mal. Muy mal", asegura Ferviú, explicando que eligió callar entonces para no alimentar la polémica: "Tuve que hacer una vez más un gran ejercicio de contención... Porque si no, le daba justo lo que este tipo de personajes buscan: promoción a toda costa".

En su mensaje, la ex colaboradora de televisión denuncia además un comentario que, según cuenta, Cuesta pronunció al verla en persona: "Me hubiese encantado poder contar entonces que al llegar aquel día a la radio, en lugar de 'Hola' lo primero que dijo, mirando a Gonzalo de producción, fue: '¡Qué pinta de marica tienes!'", una frase que asegura que no denunció porque habría sido "su palabra contra la mía".

Ferviú señala que se sintió elegida como objetivo por su reacción ante la defensa de la tauromaquia por parte del televisivo: "Los bullies saben elegir a sus víctimas". A pesar de la sensación de injusticia que arrastró durante años, celebra ahora que la verdad haya salido a la luz: "Igual va a ser verdad eso de que las mentiras tienen las patitas muy cortas".

Concluye su mensaje deseándole a Cuesta una revisión profunda tras su confesión pública: "Te deseo de corazón que aproveches el haberte quitado tremenda mochila llena de mierda para revisarte y ser un tipo, además de honesto, mejor. Yo también voy a andar más ligera a partir de hoy".