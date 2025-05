Alba Carrillo se estrena como colaboradora de 'La familia de la tele' anunciando un grave problema de salud

Alba Carrillo ha reaparecido este lunes en las tardes de La 1 para sumarse como nueva colaboradora a 'La familia de la tele'. Recibida con aplausos por sus compañeros y presentada como “una mujer con personalidad explosiva”, su regreso ha llegado acompañado de una confesión inesperada que ha sorprendido a la audiencia.

La colaboradora, que llevaba un mes completamente alejada del foco mediático, ha explicado el motivo de su ausencia en una entrevista grabada minutos antes de su entrada al plató. Según ha contado, sufrió una sordera súbita durante Semana Santa, lo que la obligó a guardar reposo y someterse a tratamiento.

“Pensaba que era una simple otitis, pero fue a más. Perdí la audición del oído izquierdo y la sensación era como estar metida en una pecera, con pitidos constantes”, relató. La situación fue tan preocupante que los médicos le llegaron a plantear el uso de audífonos si no mejoraba.

Visiblemente emocionada, Carrillo ha reconocido lo difícil que han sido estas semanas: “Ha sido horrible. No podía dormir, no podía socializar… Me sentía atrapada”. La colaboradora aseguró que este problema le generó ansiedad y mucho miedo a quedarse con esa pérdida de audición de forma permanente.

A pesar de ello, ha regresado con energía a la televisión, dispuesta a empezar una nueva etapa profesional en el magacín vespertino de RTVE, y su fichaje será un intento de reflotar sus audiencias, que han caído en picado desde su estreno, hasta colocarse por debajo del 6%.