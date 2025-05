Jorge Javier se sincera con Boris Izaguirre en 'Hay una cosa que te quiero decir': "¿Por qué nunca pasó nada entre nosotros?"

'Hay una cosa que te quiero decir' vivió anoche uno de sus momentos más inesperados y emocionantes con la visita de Boris Izaguirre. Lo que parecía una simple colaboración para apoyar a un seguidor del programa acabó convirtiéndose en un verdadero ajuste de cuentas sentimental entre el escritor venezolano y Jorge Javier Vázquez, quien sorprendió a todos con una confesión cargada de nostalgia, humor y una pizca de picante.

Nada más pisar el plató, ambos comenzaron bromeando sobre su relación a lo largo de los años, pero la velada dio un giro de guion cuando Jorge Javier se levantó, sacó un sobre y declaró solemnemente: “Hay una cosa que te quiero decir, quiero decirlo delante de toda España”. El presentador se colocó en el lado de las sorpresas y le pidió a Boris que se sentara como un invitado más. Lo que vino después dejó a todos boquiabiertos.

Con tono serio y gesto nervioso, el presentador lanzó la bomba: “¿Por qué nunca pasó nada entre nosotros?”. Boris, lejos de achantarse, respondió con la picardía que le caracteriza: “¿Tú no te has hecho esa pregunta a ti mismo?”. Recordó incluso una propuesta juguetona que le hizo en Barcelona durante los tiempos de 'Crónicas Marcianas', y reconoció que nunca entendió por qué su conexión no fue más allá.

Pero el momento más delicado de la noche llegó cuando Jorge Javier confesó que había un motivo más profundo detrás de su declaración: “Sé que, por mi culpa, perdiste una gran amistad y quiero pedirte perdón”. La tensión se palpó en el ambiente cuando Boris, visiblemente afectado, le interrumpió con seriedad para evitar que dijera el nombre de la persona implicada: “Puede pasar algo si lo haces”.

La noche acabó entre emociones cruzadas, miradas cómplices y la sensación de que, en otro tiempo y lugar, Jorge y Boris pudieron haber escrito juntos su propia “vida loca”.